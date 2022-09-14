У Росії раптово помер головний редактор "улюбленої газети Путіна" (фото)

Головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін помер у віці 68 років під час експедиції в Приморському краї.

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У Росії зненацька помер головний редактор видання "Комсомольська правда" Володимир Сунгоркін. Цю інформацію підтвердила пресслужба російського ЗМІ.

Повідомляється, що Володимир Сунгоркін "швидко" помер у віці 68 років.

Головний редактор видання "Комсомольська правда", яку вважають улюбленою газетою президента РФ Володимира Путіна, напередодні вирушив в еспедицію до Приморського краю для "збирання матеріалу для книги про великого першопрохідника Далекого Сходу Володимира Арсеньєва".

Володимир Сунгоркін 1992 року, після розвалу Радянського Союзу, обійняв посаду головного виконавчого директора "КП". Через п'ять років його обрали на посаду головного редактора та голови ради директорів "Комсомольської правди".

Агентство ТАРС, посилаючись на свої джерела, стверджує, що причиною смерті 68-річного пропагандиста Володимира Сунгоркіна міг стати інсульт.

Варто зазначити, що головний редактор "Комсомольської правди" у 2016 році за указом п'ятого президента України Петра Порошенка потрапив у список санкцій — йому було заборонено в'їзд на територію нашої країни. У 2018 році Володимир Сунгоркін був зареєстрований довіреною особою Володимира Путіна напередодні президентських виборів у Росії.

У квітні 2022 року головний редактор "Комсомольської правди" потрапив під санкції Європейського Союзу через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

"Володимир Сунгоркін поширює та легітимізує агресивну антиукраїнську й антизахідну пропаганду путінського режиму під прямим керівництвом Кремля в одному з найпопулярніших російських ЗМІ. Видання "Комсомольська правда" президент Володимир Путін також назвав своєю улюбленою газетою. Отже, Володимир Сунгоркін несе відповідальність за підтримку політики, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", — йшлося в особистій картці Володимира Сунгоркіна, яка була опублікована в межах п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

[ + – ] Володимир Сунгоркін потрапив у п'ятий пакету санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, кількома днями раніше за загадкових обставин загинув керівний директор державної корпорації розвитку Далекого Сходу й Арктики (КРДС) Іван Печорін. Топменеджер під час поїздки в Приморський край випав із катера, а його тіло знайшли за два дні на протилежному березі Амурської затоки.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирав, як пов'язані загадкові смерті топменеджерів РФ із війною в Україні.