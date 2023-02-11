Гаага для Путіна та окупація РФ: на сайті "КП" розмістили тексти проти війни (фото)

Антивоєнні тексти на пропагандистському сайті розмістив 24-річний новинар Володимир Романенко. Матеріали оперативно зняли, проте їхні копії збереглися в інтернет-архіві.

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Російське видання "Комсомольська правда" опублікувало антивоєнні матеріали та визнало Крим українським. Про це повідомляє проєкт "Продолжение следует".

Публікації розмістив 24-річний новинар Володимир Романенко. Втім, їх швидко видалили із сайту "улюбленої газети Путіна".

Наразі матеріали недоступні, проте збереглися скріншоти кількох сторінок та вебархіви. Зокрема "Комсомольська правда" визнала Крим українським, розповіла про злочини Путіна під час організації незаконних референдумів на території України та умови утримання в ув'язненні російського опозиціонера Олексія Навального.

Команда Навального вже відреагувала на публікацію матеріалів на сайті пропагандистського видання. Вони пишуть, що цим займався їхній сторонник.

"У Росії узаконили крадіжки: Путін дозволив депутатам не публікувати податкові декларації", — писав Романенко.

Фото: Скріншот

"Публікації не протрималися і десяти хвилин", — зазначив новинар. Їх видалив випусковий редактор, який до того ж написав гнівне повідомлення автору антивоєнних матеріалів.

За словами Романенка, від 24 лютого 2022 він виступав проти війни, проте пішов працювати в "КП" заради заробітку. Після оголошення мобілізації він виїхав із РФ, проте продовжив працювати віддалено. Новинар стверджує, що розуміє, що залишиться без роботи, але "сприймає це як спокуту вини".

Зазначимо, що представники "КП" поки не коментували інцидент.

Нагадаємо, помер головний редактор "Комсомольської правди".

Також Фокус писав про те, що в березні 2022 "Комсомольська правда" повідомила про 10 тисяч загиблих військових РФ в Україні.