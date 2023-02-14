Для резиденций Путина построили секретную сеть железных дорог и станций, — росСМИ (фото)

Как утверждают журналисты, объекты, которые скрыты за высокими заборами, построены так, чтобы ими мог пользоваться исключительно глава Кремля.

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Для президента РФ Владимира Путина построили секретную сеть железных дорог и станций, которые ведут к основным его резиденциям. Об этом говорится в материале российского издания "Проект".

По данным журналистов, секретная сеть железных дорог и станций проложена сразу к трем президентским резиденциям Владимира Путина.

Резиденция Владимира Путина на Валдае

В конце 2022 года журналист "Проекта" обнаружил на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды. Этот населенный пункт расположен возле любимой Владимиром Путиным валдайской резиденции. Трое местных жителей в общении с корреспондентом рассказали, что секретный объект был сооружен так, чтобы им мог пользоваться исключительно глава государства. Станция и железная дорога для валдайской резиденции, вероятно, были построены в 2019 году.

Бывший машинист, который работал на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал, что участки полотна, которым президент РФ не будет пользоваться, ремонтировать не стали.

"Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали", — рассказал собеседник, который несколько раз видел спецпоезд главы Кремля.

[ + – ] Резиденция Владимира Путина на Валдае

Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево

Секретная железнодорожная станция, вероятно, была оборудована в 2015 году. Объект расположен в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Землю, на которой оборудовали железнодорожную станцию, изъяли из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего главы правительства Дмитрия Медведева. По словам журналистов, секретный объект в Ново-Огарево рассчитан на небольшое количество вагонов и скрыт за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

[ + – ] Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево

Резиденция Владимира Путина в Сочи

Речь идет о резиденции "Бочаров ручей". Для остановки спецпоезда в районе 2017 года появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от основных путей, по которым ходят пригородные электрички.

[ + – ] Резиденция Владимира Путина в Сочи

В конце января в СМИ появилась информация о секретных бункерах с отдельными ветками метрополитена, в которых может скрываться президент России Владимир Путин.

В канун Нового года росСМИ сообщили о сооружении на территории всей России секретных бункеров, в которых Владимир Путин может переждать "ядерную зиму".