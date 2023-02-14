Для резиденцій Путіна збудували секретну мережу залізниць та станцій, — росЗМІ (фото)

Як стверджують журналісти, об'єкти, які приховані за високими парканами, збудовано так, щоб ними міг користуватися виключно глава Кремля.

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Для президента РФ Володимира Путіна збудували секретну мережу залізниць та станцій, які ведуть до основних його резиденцій. Про це йдеться у матеріалі російського видання "Проект".

За даними журналістів, секретна мережа залізниць та станцій прокладена одразу до трьох президентських резиденцій Володимира Путіна.

Резиденція Володимира Путіна у Валдаї

Наприкінці 2022 року журналіст "Проекту" виявив на території Валдайського національного парку залізничну станцію, що охороняється, з вертолітним майданчиком поряд із селом Довгі Бороди. Цей населений пункт розташований біля улюбленої Володимиром Путіним валдайської резиденції. Троє місцевих мешканців у спілкуванні з кореспондентом розповіли, що секретний об'єкт було споруджено так, щоб ним міг користуватися виключно глава держави. Станція та залізниця для валдайської резиденції, ймовірно, були збудовані у 2019 році.

Колишній машиніст, який працював на маршруті між Москвою та Санкт-Петербургом, розповів, що ділянки смуги, якими президент РФ не користуватиметься, ремонтувати не стали.

"Раніше у Валдаї залізниця була в жахливому стані, нею можна було їхати не більше 15-25 км/год. Коли почали готувати залізницю до резиденції у Валдаї, то частину існуючих шляхів, якими мав пройти потяг Путіна, відремонтували, а ті ділянки, куди йому не треба, ремонтувати не стали", — розповів співрозмовник, який кілька разів бачив спецпоїзд глави Кремля.

[ + – ] Резиденція Володимира Путіна у Валдаї

Резиденція Володимира Путіна в Ново-Огарьово

Секретна залізнична станція, ймовірно, була обладнана у 2015 році. Об'єкт розташований за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Землю, на якій обладнали залізничну станцію, вилучили із приватної власності на користь ФСО рішенням тодішнього голови уряду Дмитра Медведєва. За словами журналістів, секретний об'єкт у Ново-Огарьово розрахований на невелику кількість вагонів і прихований за високим парканом, на якому кожні 10 метрів встановлено камери спостереження.

[ + – ] Резиденція Володимира Путіна в Ново-Огарьово

Резиденція Володимира Путіна у Сочі

Йдеться про резиденцію "Бочарів струмок". Для зупинки спецпоїзда близько 2017 року з'явилася платформа та нова глуха залізнична гілка, прихована від основних шляхів, якими ходять приміські електрички.

[ + – ] Резиденція Володимира Путіна у Сочі

Наприкінці січня у ЗМІ з'явилася інформація про секретні бункери з окремими гілками метрополітену, в яких може ховатися президент Росії Володимир Путін.

Напередодні Нового року росЗМІ повідомили про спорудження на території всієї Росії секретних бункерів, у яких Володимир Путін може перечекати "ядерну зиму".