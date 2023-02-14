Сбежали из РФ: 5 россиян с ноября жили в аэропорту Южной Кореи, суд разрешил пустить их в страну

Граждане России еще осенью сбежали от мобилизации в своей стране и надеялись получить статус беженцев в Сеуле. После отказа подали апелляцию и несколько месяцев ждали решения в местном аэропорту.

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Окружной суд южнокорейского города Инчхон во вторник, 14 февраля, обязал иммиграционную службу страны рассмотреть заявления о предоставлении статуса беженца, поданные двумя россиянами осенью 2022 года. Об этом сообщает местное издание The Korea Times.

Пятеро граждан России, бежавшие от мобилизации в своей стране, в октябре-ноябре прошлого года прибыли в аэропорт Инчхон, надеясь получить статус беженцев в Южной Корее. Однако местные власти отказали им, посчитав, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для этого.

Мужчины с помощью адвоката подали апелляционную жалобу в суд и остались ждать решения на территории аэропорта — выходить за его пределы они не имели права. Как рассказывали СМИ, россияне жили в зале ожидания вылетов и питались тем, что им выдавало местное министерство юстиции — пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, рис с курицей на обед.

В результате суд вынес решение в пользу двух россиян, подавших жалобы на иммиграционную службу. В конце этой недели они смогут выйти из аэропорта на территорию Южной Кореи. Мужчины получат ​​визу G-1, гарантирующую временное пребывание в стране, пока они проходят официальный процесс проверки на статус беженца.

Еще одному гражданину РФ в аналогичной ситуации суд отказал, никак не объяснив свое решение.

Оставшиеся двое россиян — студент Владимир Марактаев и бывший футболист Джашар Хубиев — по-прежнему находятся в аэропорту в ожидании следующего слушания, назначенного на конец февраля.

[ + – ] Владимир Марактаев и бывший футболист Джашар Хубиев останутся в аэропорту до следующего слушания Фото: The Korea Times

Мужчина по имени Андрей, в отношении которого суд вынес положительное решение, рассказал журналистам, что протестовал против "коррумпированного путинского режима" еще до вторжения в Украину и очень боялся оказаться на фронте.

Напомним, в январе CNN написало, что за последние месяцы Россия направила на фронт в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, которых Кремль решил мобилизовать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Однако это не помогло.