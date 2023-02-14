Втекли з РФ: 5 росіян із листопада жили в аеропорту Південної Кореї, суд дозволив пустити їх у країну

Громадяни Росії ще восени втекли від мобілізації у своїй країні та сподівалися отримати статус біженців у Сеулі. Після відмови подали апеляцію та кілька місяців чекали на рішення в місцевому аеропорту.

Related video

Окружний суд південнокорейського міста Інчхон у вівторок, 14 лютого, зобов'язав імміграційну службу країни розглянути заяви про надання статусу біженця, подані двома росіянами восени 2022 року. Про це повідомляє місцеве видання The Korea Times.

П'ятеро громадян Росії, які втекли від мобілізації у своїй країні, у жовтні-листопаді минулого року прибули в аеропорт Інчхон, сподіваючись отримати статус біженців у Південній Кореї. Проте місцева влада відмовила їм, вважаючи, що ухилення від призову до армії на батьківщині не є поважною причиною для цього.

Чоловіки за допомогою адвоката подали апеляційну скаргу до суду й залишилися чекати на рішення на території аеропорту — виходити за його межі вони не мали права. Як розповідали ЗМІ, росіяни жили в залі очікування вильотів і харчувалися тим, що їм видавало місцеве міністерство юстиції — тістечко й упаковка соку на сніданок і вечерю, рис із куркою на обід.

У результаті суд ухвалив рішення на користь двох росіян, які подали скарги на імміграційну службу. Наприкінці цього тижня вони матимуть змогу вийти з аеропорту на територію Південної Кореї. Чоловіки отримають візу G-1, яка гарантує тимчасове перебування в країні, доки вони проходять офіційний процес перевірки статусу біженця.

Ще одному громадянину РФ в аналогічній ситуації суд відмовив, не пояснивши своє рішення.

Двоє росіян, що залишилися, — студент Володимир Марактаєв і колишній футболіст Джашар Хубієв — як і раніше, переюувають в аеропорту в очікуванні наступного слухання, призначеного на кінець лютого.

[ + – ] Володимир Марактаєв і колишній футболіст Джашар Хубієв залишаться в аеропорту до наступного слухання Фото: The Korea Times

Чоловік на ім'я Андрій, щодо якого суд виніс позитивне рішення, розповів журналістам, що протестував проти "корумпованого путінського режиму" ще до вторгнення в Україну й дуже боявся опинитися на фронті.

Нагадаємо, у січні CNN написало, що за останні місяці Росія направила на фронт в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, яких Кремль вирішив мобілізувати, щоб змінити ситуацію на свою користь. Однак це не допомогло.