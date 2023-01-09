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Втікали від мобілізації: в аеропорту Південної Кореї з листопада мешкають п'ятеро росіян (фото)

південна корея, росіяни, біженці, мобілізація, аеропорт, інчхон
Фото: The Korea Times | Російські біженці в аеропорту Інчхона

У Сеулі вважають, що ухилення від призову в армію на батьківщині не є поважною причиною надання статусу біженця.

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В аеропорту Інчхона застрягли п'ятеро росіян, які втекли від мобілізації у своїй країні. Вони не можуть отримати статус біженця, тому живуть у будівлі аеропорту, пише The Korea Times.

Один із росіян, 23-річний Володимир Марактаєв, навчається на другому курсі Бурятського державного університету. Після того, як він отримав 24 вересня повістку на військову службу, вирішив залишити територію країни.

південна корея, росіяни, біженці, мобілізація, аеропорт, інчхон Fullscreen
Повістка Володимиру Марактаєву
Фото: The Korea Times

"Я пішов із дому в ніч на 24 вересня, через кілька годин після того, як отримав повідомлення про призов на військову службу. Я вирішив піти якнайшвидше, тому що вранці за мною можуть прийти. Мені не соромно захищати свою країну. Я б пішов добровольцем, якщо хтось нападе на нас і наразить на небезпеку моїх близьких. Але зовсім інша справа, коли агресором є моя власна країна. Я ніколи не візьму зброю, щоб піти вбивати невинних людей в Україні", — розповів Марактаєв.

За його словами, тієї ночі він стрибнув у машину з іншими сусідами, яких також призвали в армію. Вони перетнули кордон із Монголією та поїхали далі в столицю Улан-Батор. Звідти Марактаєв вилетів у Манілу на Філіппінах, де зміг пробути кілька тижнів. Потім він купив квиток на літак у Інчхон і 12 листопада приземлився в Південній Кореї, сподіваючись отримати там статус біженця.

південна корея, росіяни, біженці, мобілізація, аеропорт, інчхон Fullscreen
Фото: The Korea Times

У Кореї він подав заяву про надання статусу біженця в міжнародному аеропорту Інчхон, але уряд відхилив його заяву на етапі попередньої оцінки.

Відповідно до корейського законодавства про біженців, прохачі притулку можуть подати заяву на отримання відповідного статусу в порту в'їзду й пройти співбесіду для попередньої оцінки. Якщо імміграційна влада визнає їхні причини поважними, заявники можуть пройти додаткову перевірку. В іншому випадку вони, ймовірно, будуть репатрійовані.

Водночас Міністерство юстиції повідомило, що розглянуло заяви росіян щодо надання статусу біженця. Там зазначили, що процедура перевірки пройшла згідно із законодавством, і росіян не затримували для того, щоб їх потім депортувати.

південна корея, росіяни, біженці, мобілізація, аеропорт, інчхон Fullscreen
Фото: The Korea Times

Водночас у Мін'юсті зазначили, що ухилення від призову в армію на батьківщині не є поважною причиною надання статусу біженця. Втім, наразі невідомо, чи чекає на росіян депортація.

Нагадаємо, 9 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про нову хвилю мобілізації в країні. Він заявив, що "про це вже було багато разів сказано", і додав, що "не треба надавати значення Telegram-каналам".

Раніше, 6 січня, представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що в Кремлі планують провести нову хвилю мобілізації та поповнити ЗС РФ 500 000 військовослужбовців. За його словами, її можуть розпочати 15 січня, а призваних росіян хочуть залучити до наступальних операцій ЗС РФ навесні та влітку на сході та півдні України.