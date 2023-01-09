Втікали від мобілізації: в аеропорту Південної Кореї з листопада мешкають п'ятеро росіян (фото)

У Сеулі вважають, що ухилення від призову в армію на батьківщині не є поважною причиною надання статусу біженця.

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В аеропорту Інчхона застрягли п'ятеро росіян, які втекли від мобілізації у своїй країні. Вони не можуть отримати статус біженця, тому живуть у будівлі аеропорту, пише The Korea Times.

Один із росіян, 23-річний Володимир Марактаєв, навчається на другому курсі Бурятського державного університету. Після того, як він отримав 24 вересня повістку на військову службу, вирішив залишити територію країни.

[ + – ] Повістка Володимиру Марактаєву Фото: The Korea Times

"Я пішов із дому в ніч на 24 вересня, через кілька годин після того, як отримав повідомлення про призов на військову службу. Я вирішив піти якнайшвидше, тому що вранці за мною можуть прийти. Мені не соромно захищати свою країну. Я б пішов добровольцем, якщо хтось нападе на нас і наразить на небезпеку моїх близьких. Але зовсім інша справа, коли агресором є моя власна країна. Я ніколи не візьму зброю, щоб піти вбивати невинних людей в Україні", — розповів Марактаєв.

За його словами, тієї ночі він стрибнув у машину з іншими сусідами, яких також призвали в армію. Вони перетнули кордон із Монголією та поїхали далі в столицю Улан-Батор. Звідти Марактаєв вилетів у Манілу на Філіппінах, де зміг пробути кілька тижнів. Потім він купив квиток на літак у Інчхон і 12 листопада приземлився в Південній Кореї, сподіваючись отримати там статус біженця.

Фото: The Korea Times

У Кореї він подав заяву про надання статусу біженця в міжнародному аеропорту Інчхон, але уряд відхилив його заяву на етапі попередньої оцінки.

Відповідно до корейського законодавства про біженців, прохачі притулку можуть подати заяву на отримання відповідного статусу в порту в'їзду й пройти співбесіду для попередньої оцінки. Якщо імміграційна влада визнає їхні причини поважними, заявники можуть пройти додаткову перевірку. В іншому випадку вони, ймовірно, будуть репатрійовані.

Водночас Міністерство юстиції повідомило, що розглянуло заяви росіян щодо надання статусу біженця. Там зазначили, що процедура перевірки пройшла згідно із законодавством, і росіян не затримували для того, щоб їх потім депортувати.

Фото: The Korea Times

Водночас у Мін'юсті зазначили, що ухилення від призову в армію на батьківщині не є поважною причиною надання статусу біженця. Втім, наразі невідомо, чи чекає на росіян депортація.

Нагадаємо, 9 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про нову хвилю мобілізації в країні. Він заявив, що "про це вже було багато разів сказано", і додав, що "не треба надавати значення Telegram-каналам".

Раніше, 6 січня, представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що в Кремлі планують провести нову хвилю мобілізації та поповнити ЗС РФ 500 000 військовослужбовців. За його словами, її можуть розпочати 15 січня, а призваних росіян хочуть залучити до наступальних операцій ЗС РФ навесні та влітку на сході та півдні України.