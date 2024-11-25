Катастрофа літака в Литві: екіпаж не повідомляв про проблеми чи несправності, — ЗМІ (аудіо)

Частина запису перемовин екіпажу літака з диспетчером свідчить про відсутність проблем. Авіаексперт Відас Каупеліс припускає, що ситуація розвивалася стрімко та неочікувано для пілотів.

Аудіозапис розмов пілотів вантажного "Боїнга", що розбився неподалік Вільнюса зранку 25 листопада, свідчить, що екіпаж не повідомляв про позаштатні чи надзвичайні ситуації на борту. Про це повідомляє литовський національний мовник LRT.

Авіаексперт Відас Каупеліс прослухав з кабіни запис спілкування пілотів з диспетчерами. Журналісти вказують, що такі записи доступні на порталі liveatc.net і не є закритою інформацією.

Фрагмент запису перемовин вантажного літака з диспетчерами

"Якщо не вдаватися в деталі — пілоти не повідомляли ні про яку небезпеку, ні про які проблеми… Те, що за десяток секунд після завершення спілкування (з диспетчером. — Ред.) літак розбився, є свідченням того, що це було несподіванкою для пілотів", — каже Каупеліс.

Він припускає, що якби на літаку сталася позаштатна ситуація, то вони за протоколом мали б про це повідомити наземного диспетчера.

"Якби вони помітили проблему — займання, технічні несправності — вони сказали б про це диспетчерам", — зазначає авіаексперт.

Падіння вантажного Боїнга під Вільнюсом — що відомо

Зранку 25 листопада стало відомо, що літак Boeing 737 служби доставки DHL розбився неподалік литовської столиці та впав на житловий двоповерховий будинок. У результаті інциденту, один з пілотів загинув, троє інших членів екіпажу та двоє цивільних були доставлені до лікарні. Також з будинку, куди впав літак, було евакуйовано 12 осіб.

Пізніше в соцмережах був оприлюднений відеозапис, на якому показані кадри падіння. На записі видно, що літак поступово знижувався, аж поки не зник за горизонтом, а потім впав і вибухнув. Наразі причини авіатрощі залишаються невідомими.

Згодом ЗМІ оприлюднили ймовірну версію падіння вантажного літака. Литовська поліція не відкидає ймовірності, що літак зазнав катастрофи через диверсію з боку РФ.