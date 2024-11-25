Катастрофа самолета в Литве: экипаж не сообщал о проблемах или неисправностях, — СМИ (аудио)

Часть записи переговоров экипажа самолета с диспетчером свидетельствует об отсутствии проблем. Авиаэксперт Видас Каупелис предполагает, что ситуация развивалась стремительно и неожиданно для пилотов.

Аудиозапись разговоров пилотов грузового "Боинга", разбившегося неподалеку от Вильнюса утром 25 ноября, свидетельствует, что экипаж не сообщал о внештатных или чрезвычайных ситуациях на борту. Об этом сообщает литовский национальный вещатель LRT.

Авиаэксперт Видас Каупелис прослушал записанную из кабины запись общения пилотов с диспетчерами. Журналисты указывают, что такие записи доступны на портале liveatc.net и не являются закрытой информацией.

Фрагмент записи переговоров грузового самолета с диспетчерами

"Если не вдаваться в детали — пилоты не сообщали ни о какой опасности, ни о каких проблемах... То, что через десяток секунд после завершения общения (с диспетчером. — Ред.) самолет разбился, является свидетельством того, что это было неожиданностью для пилотов", — говорит Каупелис.

Он предполагает, что если бы на самолете произошла внештатная ситуация, то они по протоколу должны были бы об этом сообщить наземному диспетчеру.

"Если бы они заметили проблему — возгорание, технические неисправности — они сказали бы об этом диспетчерам", — отмечает авиаэксперт.

Падение грузового Боинга под Вильнюсом — что известно

Утром 25 ноября стало известно, что самолет Boeing 737 службы доставки DHL разбился недалеко от литовской столицы и упал на жилой двухэтажный дом. В результате инцидента, один из пилотов погиб, трое других членов экипажа и двое гражданских были доставлены в больницу. Также из дома, куда упал самолет, были эвакуированы 12 человек.

Позже в соцсетях была обнародована видеозапись, на которой показаны кадры падения. На записи видно, что самолет постепенно снижался, пока не скрылся за горизонтом, а затем упал и взорвался. Сейчас причины авиакатастрофы остаются неизвестными.

Впоследствии СМИ обнародовали вероятную версию падения грузового самолета. Литовская полиция не исключает вероятности, что самолет потерпел катастрофу из-за диверсии со стороны РФ.