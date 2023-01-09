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Бежали от мобилизации: в аэропорту Южной Кореи с ноября живут пятеро россиян (фото)

южная корея, россияне, беженцы, мобилизация, аэропорт, инчхон
Фото: The Korea Times | Российские беженцы в аэропорту Инчхона

В Сеуле считают, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

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В аэропорту Инчхона застряли пятеро россиян, бежавших от мобилизации в своей стране. Они не могут получить статус беженца, поэтому живут в здании аэропорта, пишет The Korea Times.

Один из россиян, 23-летний Владимир Марактаев, учится на втором курсе Бурятского государственного университета. После того как он получил 24 сентября призыв на военную службу, решил покинуть территорию страны.

южная корея, россияне, беженцы, мобилизация, аэропорт, инчхон Fullscreen
Повестка Владимиру Марактаеву
Фото: The Korea Times

"Я ушел из дома в ночь на 24 сентября, через несколько часов после того, как получил уведомление о призыве на военную службу. Я решил уйти как можно скорее, потому что утром за мной могут прийти. Мне не зазорно защищать свою страну. Я бы пошел добровольцем, если кто-то нападет на нас и подвергнет опасности моих близких. Но совсем другое дело, когда агрессором является моя собственная страна. Я никогда не возьму оружие, чтобы пойти убивать невинных людей в Украине", — рассказал Марактаев.

По его словам, той ночью он прыгнул в машину с другими соседями, которых также призвали в армию. Они пересекли границу с Монголией и поехали дальше в столицу Улан-Батор. Оттуда Марактаев вылетел в Манилу на Филиппинах, где смог пробыть несколько недель. Затем он купил билет на самолет до Инчхона и 12 ноября приземлился в Южной Корее, в надежде получить там статус беженца.

южная корея, россияне, беженцы, мобилизация, аэропорт, инчхон Fullscreen
Фото: The Korea Times

В Корее он подал заявление о предоставлении статуса беженца в международном аэропорту Инчхон, но правительство отклонило его заявление на этапе предварительной оценки.

Так, в соответствии с корейским законодательством о беженцах просители убежища могут подать заявление на получение соответствующего статуса в порту въезда и пройти собеседование для предварительной оценки. Если иммиграционные власти сочтут их причины уважительными, заявители могут пройти дополнительную проверку. В противном случае они будут, вероятно, репатриированы.

Вместе с тем Министерство юстиции сообщило, что рассмотрело заявления россиян о предоставлении статуса беженца. Там отметили, процедура проверки прошла согласно законодательству, и россиян не задерживали для того, чтобы их потом депортировать.

южная корея, россияне, беженцы, мобилизация, аэропорт, инчхон Fullscreen
Фото: The Korea Times

При этом в Минюсте отметили, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца. Впрочем, на данный момент неизвестно, ждет ли Россиян депортация.

Напомним, 9 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новой волне мобилизации в стране. Он заявил, что "на этот счет уже было много раз сказано", и добавил, что "не надо придавать значения Telegram-каналам".

Ранее, 6 января, представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что в Кремле планируют провести новую волну мобилизации и пополнить ВС РФ 500 000 военнослужащих. По его словам, ее могут начать 15 января, а призванных россиян хотят привлечь к наступательным операциям ВС РФ весной и летом на востоке и юге Украины.