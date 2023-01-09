Бежали от мобилизации: в аэропорту Южной Кореи с ноября живут пятеро россиян (фото)

В Сеуле считают, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

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В аэропорту Инчхона застряли пятеро россиян, бежавших от мобилизации в своей стране. Они не могут получить статус беженца, поэтому живут в здании аэропорта, пишет The Korea Times.

Один из россиян, 23-летний Владимир Марактаев, учится на втором курсе Бурятского государственного университета. После того как он получил 24 сентября призыв на военную службу, решил покинуть территорию страны.

[ + – ] Повестка Владимиру Марактаеву Фото: The Korea Times

"Я ушел из дома в ночь на 24 сентября, через несколько часов после того, как получил уведомление о призыве на военную службу. Я решил уйти как можно скорее, потому что утром за мной могут прийти. Мне не зазорно защищать свою страну. Я бы пошел добровольцем, если кто-то нападет на нас и подвергнет опасности моих близких. Но совсем другое дело, когда агрессором является моя собственная страна. Я никогда не возьму оружие, чтобы пойти убивать невинных людей в Украине", — рассказал Марактаев.

По его словам, той ночью он прыгнул в машину с другими соседями, которых также призвали в армию. Они пересекли границу с Монголией и поехали дальше в столицу Улан-Батор. Оттуда Марактаев вылетел в Манилу на Филиппинах, где смог пробыть несколько недель. Затем он купил билет на самолет до Инчхона и 12 ноября приземлился в Южной Корее, в надежде получить там статус беженца.

Фото: The Korea Times

В Корее он подал заявление о предоставлении статуса беженца в международном аэропорту Инчхон, но правительство отклонило его заявление на этапе предварительной оценки.

Так, в соответствии с корейским законодательством о беженцах просители убежища могут подать заявление на получение соответствующего статуса в порту въезда и пройти собеседование для предварительной оценки. Если иммиграционные власти сочтут их причины уважительными, заявители могут пройти дополнительную проверку. В противном случае они будут, вероятно, репатриированы.

Вместе с тем Министерство юстиции сообщило, что рассмотрело заявления россиян о предоставлении статуса беженца. Там отметили, процедура проверки прошла согласно законодательству, и россиян не задерживали для того, чтобы их потом депортировать.

Фото: The Korea Times

При этом в Минюсте отметили, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца. Впрочем, на данный момент неизвестно, ждет ли Россиян депортация.

Напомним, 9 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новой волне мобилизации в стране. Он заявил, что "на этот счет уже было много раз сказано", и добавил, что "не надо придавать значения Telegram-каналам".

Ранее, 6 января, представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что в Кремле планируют провести новую волну мобилизации и пополнить ВС РФ 500 000 военнослужащих. По его словам, ее могут начать 15 января, а призванных россиян хотят привлечь к наступательным операциям ВС РФ весной и летом на востоке и юге Украины.