Министр иностранных дел уверен, что российский ВУЗ является "инвестицией в деятельность российского империализма".

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В Польше уволили всех чиновников из Министерства иностранных дел, у которых был диплом об образовании, полученный в Московском государственном университете. Об этом заявил глава ведомства Збигнев Рау, сообщает Gazeta Polska.

Чиновник отметил, что данный ВУЗ всегда был "инвестицией в деятельность российского империализма", а также "частью советской мягкой силы".

Глава МИД Польши отметил, что все выпускники данного вуза должны были служить "государственному разуму Российской империи".

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – подытожил глава польской дипломатии.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в конце 2022 года старшую дочь российского президента Марию Воронцову, также известную, как Мария Фаассен, назначили одним из заместителей декана факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. При этом сообщалось, что ее назначили на должность с несоблюдением всех необходимых процедур.

В 2020-м году росСМИ писали что 16-летний сын Александра Лукашенко Николай будет учиться в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Российские СМИ со ссылкой на некоего "бывшего сотрудника КГБ" сообщили, что Николай Лукашенко будет ходить на лекции под чужим именем.