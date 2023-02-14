Міністр закордонних справ упевнений, що російський ЗВО є "інвестицією у діяльність російського імперіалізму".

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У Польщі звільнили всіх чиновників із Міністерства закордонних справ, які мали диплом про освіту, здобутий у Московському державному університеті. Про це заявив голова відомства Збігнєв Рау, повідомляє Gazeta Polska.

Чиновник зазначив, що цей ЗВО завжди був "інвестицією у діяльність російського імперіалізму", а також "частиною радянської м'якої сили".

Глава МЗС Польщі зазначив, що всі випускники цього вишу мали служити "державному розуму Російської імперії".

"Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації у широкому розумінні", — підсумував голова польської дипломатії.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що наприкінці 2022 року старшу дочку російського президента Марію Воронцову, також відому, як Марія Фаассен, призначили одним із заступників декана факультету фундаментальної медицини Московського державного університету. Водночас повідомлялося, що її призначили на посаду із недотриманням усіх необхідних процедур.

У 2020-му році росЗМІ писали, що 16-річний син Олександра Лукашенка Микола навчатиметься в Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова. Російські ЗМІ з посиланням на якогось "колишнього співробітника КДБ" повідомили, що Микола Лукашенко ходитиме на лекції під чужим ім'ям.