Трамп хочет вернуть в США публичные казни через повешение и расстрел, — Rolling Stone

Трамп в частном порядке размышлял о возможности создания яркой правительственной видеорекламы, которая поддерживала бы идею возрождения таких казней.

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Бывший американский президент Дональд Трамп обсуждал со своим окружением возможность проводить в США публичные казни осужденных. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Источники издания сообщают, что Трамп в своем окружении рассуждал на тему возвращения расстрелов и повешений, групповые казни, а также возможность демонстрировать последние минуты жизни осужденных. Трамп в частном порядке размышлял о возможности создания яркой правительственной видеорекламы, которая поддерживала бы идею возрождения таких казней.

Данные идеи политик выдвигает в своей предвыборной риторике, намереваясь таким образом выразить презрение к политике президента США Джо Байдена в сфере борьбы с преступностью. Кроме того, публичными казнями Трамп хочет вселить страх в нарушителей закона.

Стоит отметить, что во время президентства Дональда Трампа в США было исполнено 13 приговоров о высшей мере, что стало рекордом для федерального уровня. При этом власти разрешили применять различные виды казни, если инъекция не доступна. В свою очередь действующая администрация смертную казнь на федеральном уровне не поддерживает.

В свою очередь представители Трампа, с которыми связались журналисты, назвали эту информацию "сфабрикованной из ничего ложью", а самих представителей СМИ "идиотами, которые понятия не имеют, о чем говорят".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 9 февраля страницы американского политика и бизнесмена Дональда Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены после более чем двухлетнего бана.

Кроме тог, Фокус информировал, что бывший президент США Дональд Трамп перед выступлением барбадосской певицы Рианны на Супербоуле-2023 заявил, что у нее нет никакого таланта, а без своего стилиста она не стали бы никем.