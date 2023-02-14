Трамп хоче повернути в США публічні страти через повішення і розстріл, — Rolling Stone

Трамп у приватному порядку розмірковував про можливість створення яскравої урядової відеореклами, яка б підтримувала ідею відродження таких страт.

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Колишній американський президент Дональд Трамп обговорював зі своїм оточенням можливість проводити у США публічні страти засуджених. Про це повідомляє журнал Rolling Stone.

Джерела видання повідомляють, що Трамп у своєму оточенні міркував на тему повернення розстрілів і повішень, групові страти, а також можливість демонструвати останні хвилини життя засуджених. Трамп у приватному порядку розмірковував про можливість створення яскравої урядової відеореклами, яка б підтримувала ідею відродження таких страт.

Ці ідеї політик висуває у своїй передвиборній риториці, маючи намір у такий спосіб висловити зневагу до політики президента США Джо Байдена у сфері боротьби зі злочинністю. Крім того, публічними стратами Трамп хоче вселити страх у порушників закону.

Варто зазначити, що під час президентства Дональда Трампа у США було виконано 13 вироків про найвищу міру, що стало рекордом для федерального рівня. При цьому влада дозволила застосовувати різні види страти, якщо ін'єкція недоступна. Зі свого боку, чинна адміністрація смертну кару на федеральному рівні не підтримує.

Зі свого боку, представники Трампа, з якими зв'язалися журналісти, назвали цю інформацію "сфабрикованою з нічого брехнею", а самих представників ЗМІ "ідіотами, які поняття не мають, про що говорять".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 9 лютого сторінки американського політика та бізнесмена Дональда Трампа у Facebook та Instagram були відновлені після більш ніж дворічного бану.

Крім того, Фокус інформував, що колишній президент США Дональд Трамп перед виступом барбадоської співачки Ріанни на Супербоулі-2023 заявив, що вона не має жодного таланту, а без свого стиліста вона не стала б ніким.