Meta розбанила акаунти Трампа у Facebook та Instagram, — BBC

Як повідомили в американській компанії, якщо колишній президент США порушить правила корпорації, його обліковий запис можуть знову заблокувати терміном до двох років.

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Сторінки американського політика та бізнесмена Дональда Трампа у Facebook та Instagram відновили після більш ніж дворічного бану. Про це 9 лютого повідомило ВВС з посиланням на компанію Meta.

"Якщо містер Трамп знову порушить правила, його можуть знову видалити — на термін від одного місяця до двох років, — заявили в Meta.

Нік Клег, президент компанії з глобальних питань, заявив, що громадськість "має можливість чути, що говорять її політики".

Він додав, що внаслідок перевірки встановлено, що акаунти Трампа більше "не становлять серйозного ризику для громадської безпеки".

За що забанили Трампа?

У компанії Meta заявили, що вжили заходів після того, як Дональд Трамп, будучи президентом Сполучених Штатів у 2021 році, похвалив людей, які "брали участь у насильстві в Капітолії".

Сам політик назвав цей крок "образою" для мільйонів людей, які проголосували за нього на президентських виборах 2020 року та "абсолютною ганьбою".

Спочатку облікові записи Трампа заблокували на платформах на невизначений термін, але потім це рішення змінили на дворічне усунення після того, як американська Рада з нагляду за платформами розкритикувала безстрокове покарання.

"Нинішній контекст принципово інший, він пов'язаний з використанням нашої платформи для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраного уряду. Ми вважаємо, що ризики надто великі. Тому ми продовжуємо блокування його облікових записів у Facebook та Instagram на невизначений термін. Принаймні, на наступні два тижні, до завершення мирної передачі влади", — пояснив тоді голова корпорації Марк Цукерберг.

Нагадаємо, у листопаді минулого року власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа в соціальній мережі після проведеного онлайн-голосування. Водночас Дональд Трамп заявив, що не хоче повертатись у Twitter і планує продовжувати використовувати власну соціальну мережу Truth Social.

Раніше, 7 липня 2021 року, Трам подав колективний позов проти Facebook, Google та Twitter після того, як у січні 2021 року його облікові записи були заблоковані на популярних платформах.