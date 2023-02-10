Meta разбанила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram, — BBC

Как сообщили в американской компании, если бывший президент США нарушит правила корпорации, его аккаунт могут снова заблокировать сроком до двух лет.

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Страницы американского политика и бизнесмена Дональда Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены после более чем двухлетнего бана. Об этом 9 февраля сообщило BBC со ссылкой на компанию Meta.

"Если господин Трамп снова нарушит правила, он может быть снова удален — на срок от одного месяца до двух лет, — заявили в Meta.

Ник Клегг, президент компании по глобальным вопросам, заявил, что общественность "должна иметь возможность слышать, что говорят ее политики".

Он добавил, что в результате проверки было установлено, что аккаунты Трампа больше "не представляют серьезного риска для общественной безопасности".

За что забанили Трампа ?

В компании Meta заявили, что приняли меры после того, как Дональд Трамп, будучи президентом Соединенных Штатов в 2021 году похвалил людей, которые "участвовали в насилии в Капитолии".

Сам политик назвал этот шаг "оскорблением" для миллионов людей, проголосовавших за него на президентских выборах 2020 года и "абсолютным позором".

Первоначально аккаунты Трампа были заблокированы на платформах на неопределенный срок, но затем это решение было изменено на двухлетнее отстранение после того, как американский Совет по надзору за платформами раскритиковал бессрочное наказание.

"Нынешний контекст принципиально другой, он связан с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства, — Мы считаем, что риски слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку его учетных записей в Facebook и Instagram на неопределенный срок. По крайней мере, на следующие две недели, до завершения мирной передачи власти", — пояснил тогда глава корпорации Марки Цукерберг.

Напомним, в ноябре прошлого владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети после проведенного онлайн-голосования. При этом Дональд Трамп заявил, что не хочет возвращаться в Twitter и планирует продолжать использовать собственную социальную сеть Truth Social.

Ранее, 7 июля 2021 года, Трам подал коллективный иск против Facebook, Google и Twitter после того, как в январе 2021 года его аккаунты были заблокированы на популярных платформах.