В РФ перед годовщиной вторжения вне очереди проведут заседание Совета Федерации, - росСМИ

Политическое руководство Кремля рассмотрит на ближайшем заседании законы об интеграции временно оккупированных территорий Украины в правовое поле РФ.

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В России хотят собрать Совет Федерации незадолго до годовщины полномасштабной войны в Украине, где примут ряд новых решений об оккупированных территориях. Об этом сообщают российские СМИ.

В среду, 22 февраля, российское политическое руководство соберет Совет Федераций, а также проведет заседание Государственной Думы. Председатель комитета Вячеслав Тимченко отметил, что там планируют обсудить и рассмотреть "законы об интеграции новых субъектов РФ", а именно временно оккупированных территорий Украины.

"На заседании 22 февраля планируется рассмотреть законы об интеграции новых регионов в правовое поле РФ, которые должны быть приняты до 1 марта", — сказал политик.

Ранее заседание хотели провести 1 марта, однако было принято решение перенести его на 22 февраля, так как якобы есть необходимость "оперативно рассмотреть два важных для бюджета страны закона", о чем сообщают пропагандисты.

Стоит отметить, что под временной оккупацией сейчас находятся территории Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, которые в Кремле считают своими. В конце сентября прошлого года был проведен "референдум", после которого подписаны "документы" о вхождении земель в состав РФ. Международное сообщество не признает эти изменения и считает территории по-прежнему частью Украины.

13 февраля в ВСУ предупредили украинцев, что РФ может нанести новый массированный ракетный удар в годовщину вторжения. Российская корабельная группировка продолжает находиться на службе. В частности, в море находятся две подводных лодки, на борту которых есть 8 ракет, которые и могут быть использованы при обстреле.

При этом 12 февраля в эфире телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Москва запомнит день начала полномасштабного вторжения "большими событиями". Важным элементом поддержки Киева будет визит президента США Джо Байдена в Польшу.