У РФ перед річницею вторгнення позачергово проведуть засідання Ради Федерації, - росЗМІ

Політичне керівництво Кремля розгляне на найближчому засіданні закони про інтеграцію тимчасово окупованих територій України в правове поле РФ.

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У Росії хочуть зібрати Раду Федерації незадовго до роковин повномасштабної війни в Україні, де ухвалять низку нових рішень про окуповані території. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У середу, 22 лютого, російське політичне керівництво збере Раду Федерації, а також проведе засідання Державної Думи. Голова комітету В'ячеслав Тимченко зазначив, що там планують обговорити та розглянути "закони про інтеграцію нових суб'єктів РФ", а саме тимчасово окупованих територій України.

"На засіданні 22 лютого планується розглянути закони про інтеграцію нових регіонів у правове поле РФ, які мають бути ухвалені до 1 березня", — сказав політик.

Раніше засідання хотіли провести 1 березня, однак було ухвалено рішення перенести його на 22 лютого, оскільки нібито є необхідність "оперативно розглянути два важливі для бюджету країни закони", про що повідомляють пропагандисти.

Варто зазначити, що під тимчасовою окупацією зараз знаходяться території Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, які вважають своїми у Кремлі. Наприкінці вересня минулого року було проведено " референдум ", після якого підписано "документи" про входження земель до складу РФ. Міжнародна спільнота не визнає ці зміни і вважає території, як і раніше, частиною України.

13 лютого в ЗСУ попередили українців, що РФ може завдати нового масованого ракетного удару в річницю вторгнення. Російське корабельне угруповання продовжує перебувати на службі. Зокрема, в морі знаходяться два підводні човни, на борту яких є 8 ракет, які можуть бути використані при обстрілі.

При цьому 12 лютого в ефірі телемарафону голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Москва запам'ятає день початку повномасштабного вторгнення "великими подіями". Важливим елементом підтримки Києва буде візит президента США Джо Байдена до Польщі.