Президент Румынии обеспокоился планами РФ на Молдову: обещает разобраться и быть рядом

Румынский лидер Клаус Йоханнис поддерживает стремление Кишинева стать частью европейской семьи и обещает помочь справиться с российскими провокациями.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис обеспокоен новостями о том, что российское политическое руководство готовит переворот в Молдове. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Румыния продолжает оставаться на стороне Молдовы и будет поддерживать ее в столь сложное время. Любые попытки дестабилизации со стороны пророссийских активистов президент осуждает.

"Публичные сигналы о любых попытках незаконного вмешательства Российской Федерации с целью свержения демократического и конституционного строя Молдовы, суверенного государства, свободно выбравшего свой политический курс, вызывают крайнюю тревогу. Угрозы, направленные на дестабилизацию Молдовы, особенно в этот сложный период, отмеченный на глобальном уровне глубокими кризисами в сфере безопасности и экономики, не должны оставаться без внимания", — подчеркнул Клаус Йоханнис.

При этом, глава государства отметил, что в этой борьбе Молдова не одинока и Румыния готова пройти этот кризис вместе с ними. Молдова должна стать в будущем частью Европейского Союза, и с этого пути уже не свернуть, как говорится в сообщении.

"Румыния поддерживает усилия по реформированию и демократической консолидации на пути, предпринятом Кишиневом, к современному, процветающему обществу, основанному на европейских демократических ценностях. Заверяю граждан Молдовы, что Румыния и румыны по-прежнему рядом с ними", — отметил Йоханнис.

9 февраля Молдова подтвердила получение данных украинской разведки о планах РФ. В Кишиневе принимают оперативные меры для выявления попыток страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в государстве.

Также 9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает данными, согласно которым Россия планирует захватить Молдову. По его словам, он передал эту информацию своей коллеге Майе Санду. Она это подтвердила.