Президент Румунії стурбувався планами РФ на Молдову: обіцяє розібратися та бути поряд

Румунський лідер Клаус Йоганніс підтримує прагнення Кишинева стати частиною європейської родини та обіцяє допомогти впоратися з російськими провокаціями.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс стурбований новинами про те, що російське політичне керівництво готує переворот у Молдові. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Румунія продовжує залишатися на боці Молдови і підтримуватиме її в такий складний час. Будь-які спроби дестабілізації з боку проросійських активістів президент засуджує.

"Публічні сигнали про будь-які спроби незаконного втручання Російської Федерації з метою повалення демократичного і конституційного ладу Молдови, суверенної держави, яка вільно вибрала свій політичний курс, викликають крайню тривогу. Загрози, спрямовані на дестабілізацію Молдови, особливо в цей складний період, відзначений на глобальному рівні кризами у сфері безпеки та економіки, не повинні залишатися поза увагою", — наголосив Клаус Йоганніс.

Водночас глава держави зазначив, що у цій боротьбі Молдова не самотня і Румунія готова пройти цю кризу разом із ними. Молдова має стати в майбутньому частиною Європейського Союзу, і з цього шляху вже не згорнути, як йдеться у повідомленні.

"Румунія підтримує зусилля щодо реформування та демократичної консолідації на шляху, здійсненому Кишиневом, до сучасного, процвітаючого суспільства, заснованого на європейських демократичних цінностях. Запевняю громадян Молдови, що Румунія та румуни, як і раніше, поряд з ними", — зазначив Йоганніс.

9 лютого Молдова підтвердила отримання даних української розвідки щодо планів РФ. У Кишиневі вживають оперативних заходів для виявлення спроб країни-агресора дестабілізувати ситуацію в державі.

Також 9 лютого Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має у своєму розпорядженні дані, згідно з якими Росія планує захопити Молдову. За його словами, він передав цю інформацію своїй колезі Маї Санду. Вона це підтвердила.