В России больше не будут продавать "Виагру"

Производство препарата не локализировано на территории РФ, поэтому в стране прекратят его продажу из-за остановки поставок.

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Американская биофармацевтическая компания "Виатрис" заявила, что больше не будет поставлять на российский рынок свой препарат "Виагра" в форме таблеток. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Минпромторг РФ.

В министерстве заявили, что производство данного препарата не локализировано в России, поэтому его продажа на территории страны будет остановлена.

"Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", — говорится в сообщении министерства.

При этом в министерстве заверили, что у России "конечно же есть возможность производить "Виагру" на территории своего государства".

Напомним, 24 января президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о дефиците некоторых медицинских препаратов в российских аптеках.

15 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что объем торговых ограничений в рамках десятого пакета санкций Европейского Союза против России составит 11 миллиардов евро.