У Росії більше не продаватимуть "Віагру"

Виробництво препарату не локалізовано на території РФ, тому в країні припинять його продаж через зупинення постачання.

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Американська біофармацевтична компанія "Віатріс" заявила, що більше не постачатиме на російський ринок свій препарат "Віагра" у формі таблеток. Про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на Мінпромторг РФ.

У міністерстві заявили, що виробництво цього препарату не локалізовано в Росії, тому його продаж на території країни буде зупинено.

"Лікарський препарат із торговим найменуванням "Віагра" відповідає міжнародному непатентованому найменуванню (МПН) силденафіл, його виробництво не локалізовано в Росії. У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформував про зупинення поставок препарату "Віагра" у лікарській формі таблетки", — йдеться у повідомленні міністерства.

При цьому в міністерстві запевнили, що в Росії "звичайно є можливість виробляти "Віагру" на території своєї держави".

Нагадаємо, 24 січня президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про дефіцит деяких медичних препаратів у російських аптеках.

15 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обсяг торгових обмежень у межах десятого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії складе 11 мільярдів євро.