Экс-жена Путина срочно продает элитную недвижимость в Испании, — СМИ (фото)

По информации ряда медиа, Людмила Очеретная (в первом браке — Путина) продает квартиры в жилом комплексе Lomas del Rey из-за боязни попасть под санкции Евросоюза.

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Людмила Путина — экс-жена российского президента Владимира Путина — срочно избавляется от недвижимости в Испании. Об этом сообщает Politico.

По информации медиа, Людмила Очеретная (в прошлом — Путина) владеет двумя квартирами в жилом комплексе Lomas del Rey (город Марбелья на юге Испании).

Официально квартиры, общей стоимостью 2,2 млн евро, приобрел Артур Очеретный — нынешний муж Людмилы. Но ряд медиа выразил предположение, что для этой сделки он мог воспользоваться деньгами бывшей жены Путина.

Причиной продажи недвижимости может оказаться боязнь Людмилы попасть под санкции Евросоюза, которые предусматривают арест недвижимости.

Что известно о жилом комплексе Lomas del Rey

Комплекс Lomas del Rey расположен в пределах эксклюзивной Марбельской золотой мили, в 1 минуте от мечети короля Абдул-Азиза напротив отеля Puente Romano и в 800 метрах от пляжа, а также всего в 5 минутах от центра города Пуэрто Банус и центра Марбельи.

Жилой комплекс предлагает 2 и 3-комнатные квартиры.

[ + – ] Общий вид жилого комплекса Lomas del Rey, в котором, по информации СМИ, жена Путина продает свои квартиры

На территории располагаются живописные сады площадью 25 000 м2 и несколько бассейнов. В ванных комнатах апартаментов, облицованных мрамором, установлены гидромассажные ванны; кухни оборудованы техникой от Siemens, также имеется подогрев полов, просторные террасы идеально подходят для отдыха на открытом воздухе. Комплекс имеет круглосуточную охрану и обслуживающий персонал.

Средняя стоимость квартиры в Lomas del Rey составляет €2 млн.450 тыс.

[ + – ] Жилой комплекс Lomas del Rey в городе Марбелья на карте

Напомним, 27 января Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на полгода. Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда та оккупировала Крым и начала войну в Украине, и существенно расширены в 2022 году, после полномасштабного вторжения.

Фокус также писал, что в ЕС рассказали о 10-м пакете санкций против России. Он будет направлен на новые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.