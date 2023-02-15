Ексдружина Путіна терміново продає елітну нерухомість в Іспанії, — ЗМІ (фото)

За інформацією низки медіа, Людмила Очеретна (у першому шлюбі — Путіна) продає квартири в житловому комплексі Lomas del Rey через побоювання потрапити під санкції Євросоюзу.

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Людмила Путіна — ексдружина російського президента Володимира Путіна — терміново позбавляється нерухомості в Іспанії. Про це повідомляє Politico.

За інформацією медіа, Людмила Очеретна (у минулому Путіна) володіє двома квартирами в житловому комплексі Lomas del Rey (місто Марбелья на півдні Іспанії).

Офіційно квартири загальною вартістю 2,2 млн євро придбав Артур Очеретний — нинішній чоловік Людмили. Але низка медіа висловила припущення, що для цієї угоди він міг скористатися грошима колишньої дружини Путіна.

Причиною продажу нерухомості може бути страх Людмили потрапити під санкції Євросоюзу, які передбачають арешт нерухомості.

Що відомо про житловий комплекс Lomas del Rey

Lomas del Rey розташований у межах ексклюзивної Марбельської золотої милі, за 1 хвилину від мечеті короля Абдул-Азіза навпроти готелю Puente Romano та за 800 метрів від пляжу, а також всього за 5 хвилин від центру міста Пуерто Банус і центру Марбельї.

Житловий комплекс пропонує 2 та 3-кімнатні квартири.

[ + – ] Загальний вигляд житлового комплексу Lomas del Rey, в якому, за інформацією ЗМІ, дружина Путіна продає свої квартири

На території розташовуються мальовничі сади площею 25 000 м2 і кілька басейнів. У ванних кімнатах апартаментів, облицьованих мармуром, встановлені гідромасажні ванни. Кухні обладнані технікою від Siemens, також є підігрів підлоги, просторі тераси ідеально підходять для відпочинку на відкритому повітрі. Комплекс має цілодобову охорону й обслугу.

Середня вартість квартири в Lomas del Rey складає €2 млн 450 тис.

[ + – ] Житловий комплекс Lomas del Rey у місті Марбелья на карті

Нагадаємо, 27 січня Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на пів року. Перші санкції щодо Росії були введені у 2014 році, коли та окупувала Крим і розпочала війну в Україні, та суттєво розширені у 2022 році після повномасштабного вторгнення.

Фокус також писав, що в ЄС розповіли про 10-й пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на нові заборони та контроль за експортом технологій, включаючи безпілотники, гелікоптери та ракети.