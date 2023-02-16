"Тяжелый график": лидер коммунистов РФ Зюганов рассказал о ночных звонках Путина

По словам Геннадия Зюганова, президент России очень занят, но звонит ему часто. В одной из бесед они обсуждали "крестовый поход стран Евросоюза против русского мира и победу Москвы".

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Глава коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом Зюганов рассказал 15 февраля на пресс-конференции к 30-летию КПРФ, пишет агентство РБК.

Главный коммунист России заявил о "тяжелом графике" Путина и что к этому надо относиться с уважением.

"Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — пояснил Зюганов.

[ + – ] Зюганов сказал Путину, что не сомневается в "победе России"

По словам лидера КПРФ, он легко может напрямую связаться с президентом, поскольку Путин "открыт для диалога".

Что именно они обсуждают во время телефонных разговоров по ночам, глава компартии России не уточнил.

Путин 13 февраля встречался с Зюгановым, чтобы поздравить его и коммунистов с 30-летием партии. Зюганов ему сказал, что "не сомневается в победе России".

"Мы обязаны победить и победим. Против всего русского мира объявлен крестовый поход и новая война со стороны стран Евросоюза, которые попали под пяту американцев", — говорил Зюганов.

Путин ему ответил, что "так и будет".

Напомним, что 13 сентября прошлого года Геннадий Зюганов требовал объявить в России всеобщую мобилизацию. По его оценкам, в Украине идет не так называемая "спецоперация", а война.

До большой войны лидер российских коммунистов Зюганов призывал Путина признать независимость "ЛНР" и "ДНР" и их защищать квазиобразования военным путем.

По данным агентства Reuters, Владимир Путин готовится к долгой войне с Украиной, но некоторые представители политической элиты РФ не верят в успех наступления ВС РФ.