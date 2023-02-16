"Важкий графік": лідер комуністів РФ Зюганов розповів про нічні дзвінки Путіна

За словами Геннадія Зюганова, президент Росії дуже зайнятий, але дзвонить йому часто. В одній з розмов вони обговорювали "хрестовий похід країн Євросоюзу проти російського світу та перемогу Москви".

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Глава комуністичної партії Росії (КПРФ) Геннадій Зюганов заявив, що президент Росії Володимир Путін іноді дзвонить йому по ночах. Про це Зюганов розповів 15 лютого на пресконференції до 30-річчя КПРФ, пише агентство РБК.

Головний комуніст Росії заявив про "важкий графік" Путіна і що до цього треба ставитись з повагою.

"Він завжди дзвонить. Щоправда, іноді дзвінок приходить вже за північ. Ну я пізно лягаю, мене це цілком влаштовує", — пояснив Зюганов.

[ + – ] Зюганов сказав Путіну, що не сумнівається у "перемозі Росії"

За словами лідера КПРФ, він легко може безпосередньо зв'язатися з президентом, оскільки Путін "відкритий для діалогу".

Що саме вони обговорюють під час телефонних розмов уночі, голова компартії Росії не уточнив.

Путін 13 лютого зустрічався із Зюгановим, щоб привітати його та комуністів із 30-річчям партії. Зюганов йому сказав, що "не сумнівається у перемозі Росії".

"Ми зобов'язані перемогти і переможемо. Проти всього російського світу оголошено хрестовий похід і нову війну з боку країн Євросоюзу, які потрапили під п'яту американців", — говорив Зюганов.

Путін йому відповів, що "так і буде".

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Геннадій Зюганов вимагав оголосити в Росії загальну мобілізацію. За його оцінками, в Україні триває не так звана "спецоперація", а війна.

До великої війни лідер російських комуністів Зюганов закликав Путіна визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" та їх захищати квазіутворення воєнним шляхом.

За даними агентства Reuters, Володимир Путін готується до довгої війни з Україною, але деякі представники політичної еліти РФ не вірять в успіх наступу ЗС РФ.