В Польше с крыши упал 17-летний украинец, нелегально работавший на стройке, — СМИ

Парень нелегально работал на строительной площадке и не имел страховки, находясь на высоте.

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В Польше неподалеку от Старограда-Гданского произошел несчастный случай с 17-летним украинцем. Парень упал с высоты во время работы на стройке. Об этом сообщает mlodagdynia.pl.

Во время укладки металлической жести на кровле 4-этажного дома подросток сорвался и упал на тротуар. По предварительным данным, парень работал без страховки, а укладывать кровельную жесть он должен был, находясь в корзине подъемника. В какой-то момент он встал на крышу, как ему приказал его коллега, тоже гражданин Украины, а после этого сорвался вниз.

В результате падения подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Обстоятельства несчастного случая изучает инспекция труда. В настоящее время установлено, что сам пострадавший и еще двое украинцев работали на строительстве нелегально. К их работодателю применили штрафные санкции.

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