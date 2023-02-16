У Польщі з даху впав 17-річний українець, який нелегально працював на будівництві, — ЗМІ

Хлопець нелегально працював на будівельному майданчику і не мав страховки, перебуваючи на висоті.

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У Польщі неподалік Старограда-Гданського стався нещасний випадок із 17-річним українцем. Хлопець впав з висоти під час роботи на будівництві. Про це повідомляє mlodagdynia.pl.

Під час укладання металевої бляхи на покрівлі 4-поверхового будинку підліток зірвався й упав на тротуар. За попередніми даними, хлопець працював без страховки, а укладати покрівельну бляху він повинен був, перебуваючи в кошику підіймача. В якийсь момент він став на дах, як йому наказав його колега, теж громадянин України, а після цього зірвався вниз.

Внаслідок падіння підліток отримав важкі травми й був госпіталізований до лікарні. Його стан медики оцінюють як важкий.

Обставини нещасного випадку вивчає інспекція праці. На цей час встановлено, що сам постраждалий і ще двоє українців працювали на будівництві нелегально. До їхнього роботодавця застосували штрафні санкції.

8 лютого польські ЗМІ повідомляли, що українець в Польщі влаштував різанину у квартирі колишньої дружини. Він вбив її співмешканця, порізав ножем жінку та її стареньку бабусю, а потім наклав на себе руки. Все це сталося на очах у двох неповнолітніх дітей колишнього подружжя.

7 лютого журналісти розповідали, що в Катовіце внаслідок вибуху біокаміна постраждала українка та її малолітній син. Їх з опіками та отруєнням чадним газом доправили до лікарні.