Минобороны Германии стремится увеличить в 2024 году оборонный бюджет на 10 млрд евро, — СМИ

Уже в этом году немцы хотят поднять сумму военных расходов до 60 миллиардов евро. Причина готовятся помогать Украине в войне с Россией.

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В Германии стремятся поднять сумму оборонного бюджета, в Минобороны ФРГ настаивают на сумме 10 млрд. евро. Немецкое руководство готовится потратить на оборону в 2024 году больше, ведь нужно будет помогать Украине финансово. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили CNN.

В следующем году немцы готовы заложить в оборонный бюджет дополнительные 10,7 млрд. евро, чтобы покрыть расходы из-за российско-украинской войны. На этом решении настаивает министр обороны Германии Борис Писториус по информации анонимных источников журналистов. В то же время, немецкий министр финансов Кристиан Линдер вряд ли одобрит эту сумму. По данным CNN, он согласен с необходимостью увеличения оборонного бюджета, однако переговоры между министерствами еще незавершены и конкретные суммы не согласованы.

Эти деньги будут направлены в бюджет специального фонда, объявленного канцлером Олафом Шольцом после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Фонд был создан для финансирования восстановления немецкой армии и поддерживается долгом на 100 млрд евро.

Переговоры по оборонному бюджету продлятся следующие две недели и только в середине марта проект вероятно одобрят и направят в парламент.

В этом году, по словам анонимных источников, министр обороны Германии планирует потратить 50 млрд евро из регулярного бюджета и еще 8,5 млрд получить из специального фонда. Дополнительные два миллиарда евро из своего фонда немцы потратят на помощь Украине: закупку боеприпасов и другого военного снаряжения для ВСУ.

Напомним, 13 февраля СМИ сообщали об обучении украинских бойцов на немецких танках Leopard. Австрийцы от обучения танкистов из Украины отказались, однако в Германию уже прибыли первые группы украинских военных на обучение. Проводят их на военном полигоне в Нижне-Саксонском городе Мунстер, рассказала представитель немецкого министра обороны Бориса Писториуса.

Также недавно 8 февраля немецкие партнеры передали столице Украины семь новых патрульных машин для полиции. Также Киев получил четыре современных автомобиля, которые будут использовать коммунальщики "Киевзеленстроя" для ухода за киевскими парками и скверами. Еще один подарок – микроавтобус – город передал КАРС "Киевская служба спасения" для боевых дежурств.