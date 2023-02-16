Міноборони Німеччини прагне збільшити у 2024 році оборонний бюджет на 10 млрд євро, — ЗМІ

Вже цього року німці хочуть підняти суму військових витрат до 60 млрд євро. Причина — готуються допомагати Україні у війні з Росією.

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У Німеччині прагнуть підняти суму оборонного бюджету, в Міноборони ФРН наполягають на сумі 10 млрд євро. Німецьке керівництво готується витратити на оборону у 2024 році більше, адже треба буде допомагати Україні фінансово. Про це з посиланням на власні джерела повідомили CNN.

Наступного року німці готові закласти в оборонний бюджет додаткові 10,7 млрд євро, щоб покрити витрати через російсько-українську війну. На цьому рішенні наполягає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, за інформацією анонімних джерел журналістів. Водночас німецький міністр фінансів Крістіан Ліндер навряд схвалить цю суму. За даними CNN, він погоджується з необхідністю збільшення оборонного бюджету, проте перемовини між міністерствами ще незавершені та конкретні суми не погоджені.

Ці гроші направлять в бюджет спеціального фонду, оголошеного канцлером Олафом Шольцом після повномасштабного вторгнення Росії на територію Україну. Фонд був створений, щоб фінансувати відновлення німецької армії, та підтримується боргом на 100 млрд євро.

Перемовини щодо оборонного бюджету триватимуть наступні два тижні й тільки в середині березня проєкт ймовірно схвалять та направлять у парламент.

Цього ж року, за словами анонімних джерел, міністр оборони Німеччини планує витратити 50 млрд євро з регулярного бюджету та ще 8,5 млрд отримати зі спеціального фонду. Додаткові два млрд євро зі свого фонду німці витратять на допомогу Україні: закупівлю боєприпасів та іншого військового спорядження для ЗСУ.

Нагадаємо, 13 лютого ЗМІ повідомляли про навчання українських бійців на німецьких танках Leopard. Австрійці від навчання танкістів з України відмовились, проте в Німеччину вже прибули перші групи українських військових на навчання. Проводять їх на військовому полігоні в Нижньо-Саксонському місті Мунстер, розповіла речниця німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Також нещодавно, 8 лютого, німецькі партнери передали столиці України сім нових патрульних машин для поліції. Також Київ отримав чотири сучасні автівки, які використовуватимуть комунальники "Київзеленбуду" для догляду за київськими парками й скверами. Ще один подарунок — мікроавтобус — місто передало КАРС "Київська служба порятунку" для бойових чергувань.