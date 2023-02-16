"Слава Зеленскому": суд в РФ оштрафовал женщину, обсуждавшую в кафе новости из Украины

Один из посетителей ресторана подслушал разговор россиянки Олеси Овчинниковой с мужем и позвонил в полицию. После инцидента женщина выехала с территории страны-агрессора, не дождавшись приговора.

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В четверг, 16 февраля, Ленинский районный суд Краснодара в РФ оштрафовал на 40 тысяч рублей [около 20 тыс. грн] Олесю Овчинникову за "дискредитацию ВС РФ". Об этом пишет местный портал 93.ru.

Сам инцидент произошел 29 января в краснодарском ресторане "На дровах". 42-летняя менеджер по продажам Олеся Овчинникова, ее муж Алексей, а также их подруга обсуждали за столиком в кафе ситуацию в Украине, критикуя российскую армию за совершение военных преступлений и военную агрессию против другой страны. Это не понравилось кому-то из посетителей — в полицию сообщили о "неблагонадежных" россиянах. По одной из версий, звонок поступил от бармена ресторана, который якобы приехал в Краснодар из оккупированного Донецка.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же приехали в ресторан и провели жесткое задержание супругов.

В сети появилось видео, на котором задержанная Овчинникова кричит "Слава Украине" и "Слава Зеленскому".

В результате муж Овчинниковой получил 15 суток ареста за хулиганство, а женщина — штраф за хулиганство и протокол по статье о "дискредитации ВС РФ".

В Тelegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края говорится о том, что Овчинникову 16 февраля оштрафовали непосредственно за "выкрикивание лозунгов" в общественном месте.

"Установлено, что 29 января 2023 года женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитируя действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО [полномасштабная война в Украине]", — говорится в заявлении пресс-службы.

Как пишет 93.ru, самой Овчинниковой на сегодняшнем заседании не было — около недели назад россиянка покинула территорию страны-агрессора.

Напомним, 15 февраля ФСБ России заявила о задержании бойца украинского "Азова" в Ростове-на-Дону. По версии российских силовиков, мужчина приехал в Россию под видом беженца и пропагандировал среди местной молодежи идеологию подразделения.