"Слава Зеленському": суд в РФ оштрафував жінку, яка обговорювала в кафе новини з України

Один із відвідувачів ресторану підслухав розмову росіянки Олесі Овчинникової з чоловіком та зателефонував до поліції. Після інциденту жінка виїхала з території країни-агресора, не дочекавшись вироку.

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У четвер, 16 лютого, Ленінський районний суд Краснодара в РФ оштрафував на 40 тисяч рублів [близько 20 тис. грн.] Олесю Овчинникову за "дискредитацію ЗС РФ". Про це пише місцевий портал 93.ru.

Сам інцидент стався 29 січня у краснодарському ресторані "На дровах". 42-річна менеджер з продажу Олеся Овчинникова, її чоловік Олексій, а також їхня подруга обговорювали за столиком у кафе ситуацію в Україні, критикуючи російську армію за скоєння військових злочинів та військову агресію проти іншої країни. Це не сподобалося комусь із відвідувачів — у поліцію повідомили про "неблагонадійних" росіян. За однією з версій, дзвінок надійшов від бармена ресторану, який нібито приїхав до Краснодара з окупованого Донецька.

Співробітники правоохоронних органів одразу ж приїхали до ресторану та провели жорстке затримання подружжя.

У мережі з'явилося відео, на якому затримана Овчинникова кричить "Слава Україні" та "Слава Зеленському".

В результаті чоловік Овчинникової отримав 15 діб арешту за хуліганство, а жінка — штраф за хуліганство та протокол за статтею про "дискредитацію ЗС РФ".

У Тelegram-каналі об'єднаної пресслужби судів Краснодарського краю йдеться про те, що Овчинникову 16 лютого оштрафували безпосередньо за "вигукування гасел" у громадському місці.

"Встановлено, що 29 січня 2023 року жінка, перебуваючи в залі ресторану, вигукувала гасла, дискредитуючи дії ЗС РФ щодо підтримки міжнародного миру та безпеки під час проведення СВО [повномасштабна війна в Україні]", — йдеться у заяві пресслужби.

Як пише 93.ru, самої Овчинникової на сьогоднішньому засіданні не було — близько тижня тому росіянка залишила територію країни-агресора.

Нагадаємо, 15 лютого ФСБ Росії заявила про затримання бійця українського "Азова" у Ростові-на-Дону. За версією російських силовиків, чоловік приїхав до Росії під виглядом біженця та пропагував серед місцевої молоді ідеологію підрозділу.