Повалили на підлогу та закували в наручники: у Краснодарі затримали пару за підтримку України (відео)

РосЗМІ пишуть, що подружжя вечеряло в ресторані та обговорювало військові злочини РФ в Україні. Іншому гостеві це не сподобалося, і він доповів у поліцію.

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У російському Краснодарі силовики росгвардійці жорстоко затримали пару, яка в ресторані обговорювала війну РФ з Україною. Про це пише телеграм-канал News.ru з посиланням на ОВД-Інфо.

Повідомляється, що Росгвардія затримала подружжя Олесю та Олексія Овчіннікових за те, що вони в ресторані обговорювали так звану "СВО", а також військові злочини солдатів РФ та найманців ПВК "Вагнер". Діалог подружжя не сподобався іншому відвідувачеві і той вирішив доповісти в поліцію.

Видання пише, що силовики, які приїхали на місце, затримали подружжя, уклавши їх на підлогу і одягнувши наручники. У такому положенні їх утримували приблизно півгодини. Силовики заявили прямо, що причиною затримання є антивоєнна позиція Овчіннікових.

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як Олеся Овчіннікова під час затримання кричить: "Слава Україні!"

[ + – ] У Краснодарі затримали подружжя

"Овчіннікову відпустили о 05:26, оскільки вдома на неї чекала малолітня дочка, яку доглядали сторонні люди. Суд призначили на 8 ранку 30 січня", — сказано в повідомленні.

Очевидець інциденту розповів виданню Кавказ. Реалії, що Овчіннікови вечеряли в ресторані з подругою. Один із відвідувачів почув їхню розмову і агресивно зробив зауваження, а потім зателефонував до поліції. За словами очевидця, подружжя не поводилося зухвало, не розмовляло надто голосно, а просто спілкувалося.

На місце, як повідомляється, прибули росгвардійці. Овчінніковим одягли на руки кайданки, повалили на підлогу. Їхня подруга на той час встигла залишити заклад.

"Олесю Овчіннікову відпустили після складання протоколу, її чоловіка залишили в ІТТ до рішення суду. Йому загрожує штраф до тисячі рублів або до 15 діб адміністративного арешту", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що "ОВД-Інфо" видалило початковий пост про цей інцидент на прохання учасника подій, який переживає за свою безпеку.

"Герой новини, який раніше дав ОВД-Інфо згоду на публікацію, попросив видалити його історію з міркувань безпеки", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що, за повідомленням Reuters, прокремлівські активісти в Німеччині передавали гроші на спорядження для ЗС РФ. За даними журналістів, подружжя Олена Колбаснікова та Макс Шлюнд передали офіцеру з Росії 500 євро на обладнання для російських військових. Жінка переїхала до Німеччини з України, але разом із чоловіком підтримує політику Путіна.

Також нагадаємо, що росіяни скаржаться на вибухи та відсутність світла у Бєлгородській області. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, під обстріл потрапило село Муром – половина населеного пункту залишилася без електрики.