Повалили на пол и заковали в наручники: в Краснодаре задержали пару за поддержку Украины (видео)

РосСМИ пишут, что супруги ужинали в ресторане и обсуждали военные преступления РФ в Украине. Другому гостю это не понравилось и он доложил в полицию.

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В российском Краснодаре силовики росгвардейцы жестоко задержала супружескую пару, которая в ресторане обсуждала войну РФ с Украиной. Об этом пишет телеграм-канал News.ru со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Сообщается, что Росгвардия задержала супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за то, что они в ресторане обсуждали так называемую "СВО", а также военные преступления солдат РФ и наемников ЧВК "Вагнер". Диалог супругов не понравился другому посетителю и тот решил доложить в полицию.

Издание пишет, что приехавшие на место силовики, задержали супругов, уложив их на пол и надев наручники. В таком положении их удерживали примерно полчаса. Силовики заявили прямо, что причиной задержания является антивоенная позиция Овчинниковых.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть, как Олеся Овчинникова во время задержания кричит: "Слава Украине!"

[ + – ] В Краснодаре задержали супругов

"Овчинникову отпустили в 05:26, поскольку дома ее ждала малолетняя дочь, за которой присматривали посторонние люди. Суд назначили на 8 утра 30 января", — сказано в сообщении.

Очевидец инцидента рассказал изданию Кавказ.Реалии, что Овчинниковы ужинали в ресторане с подругой. Один из посетителей услышал их разговор и агрессивно сделал замечание, а затем позвонил в полицию. По словам очевидца, супруги не вели себя вызывающе, не разговаривали слишком громко, а просто общались.

На место, как сообщается, прибыли росгвардейцы. Овчинниковым надели на руки наручники, повалили на пол. Их подруга к тому времени успела покинуть заведение.

"Олесю Овчинникову отпустили после составления протокола, ее супруга оставили в ИВС до решения суда. Ему грозит штраф до тысячи рублей или до 15 суток административного ареста", — говорится в материале.

Отметим, что "ОВД-Инфо" удалило первоначальный пост об этом инциденте по просьбе участника событий, который переживает за свою безопасность.

"Герой новости, который ранее дал ОВД-Инфо согласие на публикацию произошедшего, попросил удалить его историю по соображениям безопасности", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что, по сообщению Reuters, прокремлевские активисты в Германии передавали деньги на снаряжение для ВС РФ. По данным журналистов, супруги Елена Колбасникова и Макс Шлюнд передали офицеру из России 500 евро на оборудование для российских военных. Женщина переехала в Германию из Украины, но вместе с мужем поддерживает политику Путина.

Также напомним, что россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под обстрел попало село Муром — половина населенного пункта осталась без электричества.