В России против "иноагента" открыли уголовное производство из-за "неисполнения обязанностей"

Сбежавший за границу из РФ активист из Твери может получить 2 года за то, что не промаркировал себя в соцсети как "иноагента".

Related video

В России открыли уголовное производство в отношении уехавшего за границу активиста из Твери Артема Важенкова. Мужчину обвинили в том, что он никак не обозначал себя как "иностранный агент", публикуя сообщения в соцсетях. Об этом рассказал сам активист.

"Только что узнал, что против меня открыли уголовное производство из-за того, что я не выполняю правила иностранного агента. Я связываю, в частности это с тем, что я активно занимаюсь фактом разоблачения существования такого позорного явления как иноагенты в Российской Федерации", – рассказал россиянин.

Артем Важенков стал первым в России фигурантом уголовного дела о "неисполнении обязанностей иноагента" (Статья 330.1. Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Как сообщил российский правозащитник Павел Чиков, Важенков был объявлен "иноагентом" из-за того, что за неиспользованные "авиамили" купил билет для неизвестного человека и получил оплату за потраченные мили от гражданки Нигерии Флоренции. В Минюсте это назвали иностранным финансированием. В марте 2022 года его оштрафовали на 10 тысяч рублей за немаркировку поста в Instagram, в августе 2022 года – на 50 тысяч рублей за немаркировку постов в своем Telegram-канале. Сам активист покинул Россию. Он находится в эмиграции и регулярно берет интервью у других "иноагентов".

Уклонение от исполнения обязанностей "иноагента" в РФ карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или приговором к двум годам.

13 января Министерство юстиции РФ объявило "иностранными агентами" актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого. Также в ряды "иноагентов" в РФ отнесли экспредседателя штаба российского оппозиционера Алексея Навального, украинского журналиста Александра Шелеста, экссвященнослужителя Сергея Кирсанова и юриста Анатолия Фурсова.

В 10 февраля в список "иноагентов" причислили певицу Земфиру Рамазанову (более известную как Земфира).