У Росії проти "іноагента" відкрили кримінальне провадження через "невиконання обов'язків"

Активіст з Твері, який втік за кордон із РФ, може отримати 2 роки за те, що не промаркував себе в соцмережі як "іноагента".

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В Росії відкрили кримінальне провадження щодо активіста з Твері Артема Важенкова, який виїхав за кордон. Чоловіка звинуватили в тому, що він ніяк не позначав себе як "іноземний агент", публікуючи дописи в соцмережах. Про це розповів сам активіст.

"Тільки-но дізнався, що проти мене відкрили кримінальне провадження через те, що я не виконую правила іноземного агента. Я пов'язую, зокрема це з тим, що я активно займаюся фактом викриття існування такого ганебного явища як іноагенти в Російській Федерації", — розповів росіянин.

Артем Важенков став першим у Росії фігурантом кримінальної справи про "невиконання обов'язків іноагента" (Стаття 330.1. Ухиляння від виконання обов'язків, передбачених законодавством Російської Федерації про іноземних агентів).

Як повідомив російський правозахисник Павло Чиков, Важенков був оголошений "іноагентом" через те, що за невикористані "авіамилі" купив квиток для невідомої людини й отримав оплату за витрачені милі від громадянки Нігерії Флоренції. В Мін'юсті це назвали іноземним фінансуванням. У березні 2022 року його оштрафували на 10 тисяч рублів за немаркування посту в Instagram, у серпні 2022 року — на 50 тисяч рублів за немаркування постів у своєму Telegram-каналі. Сам активіст покинув Росію. Він перебуває в еміграції та регулярно бере інтерв'ю в інших "іноагентів".

Ухиляння від виконання обов'язків "іноагента" у РФ карається штрафом у розмірі до 300 тисяч рублів або засудженням до двох років.

13 січня Міністерство юстиції РФ оголосило "іноземними агентами" актора Артура Смольянінова та музичного критика Артемія Троїцького. Також до лав "іноагентів" у РФ зарахували ексголову штабу російського опозиціонера Олексія Навального, українського журналіста Олександра Шелеста, екссвященнослужителя Сергія Кірсанова та юриста Анатолія Фурсова.

У 10 лютого до списку "іноагентів" зарахували співачку Земфіру Рамазанову (більш відому як Земфіра).