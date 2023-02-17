Угроза Стамбулу: сейсмологи предупредили о новых мощных подземных толчках в Турции

Эксперты отмечают, что 70% строений в городе были возведены до 2000 года. Поэтому при подземных толчках силой 7,5 баллов, более 13 тысяч зданий будут разрушены, еще свыше 400 тысяч — получат повреждения.

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Недавнее землетрясение на юго-востоке Турции может быть только репетицией, поскольку подземные толчки могут произойти и в других регионах страны. Как сообщило 17 февраля издание Hürriyet со ссылкой на данные обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института исследований землетрясений, существует опасность афтершоков в области Стамбула, что может привести к катастрофическим последствиям.

Сообщается, что в крупнейшем городе страны около более 1 млн различных зданий и 4,5 млн квартир — в каждом жилье проживает в среднем более трех человек. Эксперты уточнили, что 255 тысяч зданий в Стамбуле были построены до 1980 года, еще 538 тысяч строений появились в период с 1980 по 2000 год. 376 тысяч зданий были построены после землетрясения в Коджаэли, которое произошло в 1999 году. Таким образом, отметили специалисты, 70% строений в городе были возведены до 2000 года.

Таким образом, исходя из возраста зданий и их сейсмоустойчивости эксперты предполагают, что при землетрясении магнитудой 7,5 баллов 13 492 здания будут разрушены, 39 325 зданий получат сильные повреждения, 136 746 зданий будут повреждены умеренно, а 300 963 здания пострадают незначительно.

Сейсмическая активность в области Стамбула

Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15–20 километрах к югу от участка Северо-Анатолийского разлома, проходящего под Мраморным морем. Сейсмологи отмечают, что Северо-Анатолийский разлом – одна из самых активных и сейсмоопасных зон в мире, которая передвигается ежегодно до 20 см в год.

Еще несколько лет назад специалисты указали на тот факт, что литосферные плиты на территории Турции фактически сцеплены между собой, что приводит к накоплению напряжения. Поэтому серьезное землетрясение в этой области — лишь вопрос времени. Существует предположение, что недавнее землетрясение разрядило напряжение между плитами, однако есть вероятность, что сейсмическая волна может спровоцировать активность и в соседних регионах. Поэтому исключать вероятность подземных толчков в Стамбуле нельзя.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Турции полностью снесут город Нурдагы. До стихийного бедствия там проживали около 17 тысяч человек, теперь же, по данным местных властей, жители не вернуться в город, поскольку 100% строений не подлежат восстановлению.