Загроза Стамбулу: сейсмологи попередили про нові потужні підземні поштовхи в Туреччині

Експерти зазначають, що 70% будівель у місті були зведені до 2000 року. Тому в разі підземних поштовхів силою 7,5 бала, понад 13 тисяч будівель буде зруйновано, ще понад 400 тисяч отримають пошкодження.

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Нещодавній землетрус на південному сході Туреччини може бути лише репетицією, оскільки підземні поштовхи можуть статися і в інших регіонах країни. Як повідомило 17 лютого видання Hürriyet із посиланням на дані обсерваторії Канділлі університету Богазичі й Інституту досліджень землетрусів, існує небезпека афтершоків у Стамбулі, що може призвести до катастрофічних наслідків.

Повідомляється, що в найбільшому місті країни близько понад 1 млн різних будівель і 4,5 млн квартир — у кожному житлі проживають у середньому більше трьох осіб. Експерти уточнили, що 255 тисяч будівель у Стамбулі були збудовані до 1980 року, ще 538 тисяч будівель з'явилися у період із 1980 по 2000 рік. 376 тисяч будівель були збудовані після землетрусу в Коджаелі, який стався 1999 року. Отже, зазначили фахівці, 70% будівель у місті були зведені до 2000 року.

Виходячи з віку будівель і їхньої сейсмостійкості, експерти припускають, що в разі землетрусу магнітудою 7,5 бала 13 492 будівлі будуть зруйновані, 39 325 будівель отримають сильні пошкодження, 136 746 будівель будуть пошкоджені помірно, а 300 963 будівлі постраждають незначно.

Сейсмічна активність у галузі Стамбула

Стамбул розташований на стику Анатолійської та Євразійської тектонічних плит, за 15–20 кілометрів на південь від ділянки Північно-Анатолійського розлому, що проходить під Мармуровим морем. Сейсмологи відзначають, що Північно-Анатолійський розлом — одна з найактивніших і сейсмонебезпечніших зон у світі, яка пересувається щорічно до 20 см на рік.

Ще кілька років тому фахівці вказали на той факт, що літосферні плити на території Туреччини фактично зчеплені між собою, що призводить до накопичення напруги. Тому серйозний землетрус у цій області — лише питання часу. Існує припущення, що нещодавній землетрус розрядив напругу між плитами, проте є ймовірність, що сейсмічна хвиля може спровокувати активність у сусідніх регіонах. Тому виключати ймовірність підземних поштовхів у Стамбулі не можна.

Нагадаємо, внаслідок потужного землетрусу в Туреччині повністю знесуть місто Нурдагі. До стихійного лиха там проживало близько 17 тисяч людей, тепер, за даними місцевої влади, жителі не повернуться в місто, оскільки 100% будівель не підлягають відновленню.