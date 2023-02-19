В Румынии медиков обвиняют в повторном использовании имплантов мертвых пациентов

Врач одной из клиник организовал группу коллег, которые извлекали сердечные импланты из тел умерших пациентов и вживляли их другим.

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В Румынии задержаны врачи, обвиняемые в том, что они повторно использовали импланты, которые доставали из тел умерших пациентов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что правоохранители заключили под стражу одного из пяти врачей, работавшего в больнице в городе Яссы на востоке Румынии. Его обвиняют в злоупотреблении властью и получении взятки. По информации правоохранителей, он руководил группой медиков, которые предоставляли ему сердечные имплантаты, которые без разрешения родных доставали из тел умерших пациентов.

Расследование установило, что в течение 7 лет врач провел более 200 операций, незаконно повторно используя имплантаты "неизвестного происхождения", чем подвергал риску своих пациентов.

"Значительная часть имплантатов, рекомендованных врачом, не была необходимой и была вызвана фальшивыми диагнозами или ранее назначенными лекарствами, которые вызывали бы специфические симптомы", — говорится в заявлении прокуратуры.

Ученые создали новый имплантат для парализованных или немых пациентов, который также может пригодиться здоровым людям, сообщают западные СМИ. Предполагается, что он поможет людям, которые не могут использовать свои конечности, общаться через компьютер.

Ранее Фокус сообщал о том, что беспроводной мозговой имплантат способен уничтожить опухоль за 15 дней.