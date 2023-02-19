У Румунії медиків звинувачують у повторному використанні імплантів мертвих пацієнтів

Лікар однієї з клінік організував групу колег, які діставали серцеві імпланти з тіл померлих пацієнтів і вживлювали їх іншим.

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У Румунії затримали лікарів, яких звинувачують у тому, що вони повторно використовували імпланти, які діставали з тіл померлих пацієнтів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що правоохоронці взяли під варту одного із п’яти лікарів, який працював у лікарні в місті Ясси на сході Румунії. Його звинувачують у зловживанні владою та отриманні хабаря. За інформацією правоохоронців, він керував групою медиків, які надавали йому серцеві імплантати, які без дозволу рідних діставали з тіл померлих пацієнтів.

Розслідування встановило, що протягом 7 років лікар провів понад 200 операцій, незаконно повторно використовуючи імплантати "невідомого походження", чим наражав на ризик своїх пацієнтів.

"Значна частина імплантатів, рекомендованих лікарем, не була необхідною і була викликана фальшивими діагнозами або раніше призначеними ліками, які викликали б специфічні симптоми", — йдеться у заяві прокуратури.

Вчені створили новий імплантат для паралізованих або німих пацієнтів, який також може стати в пригоді здоровим людям, повідомляють західні ЗМІ. Передбачається, що він допоможе людям, які не можуть використовувати свої кінцівки, спілкуватися через комп'ютер.

Раніше Фокус повідомляв про те, що бездротовий мозковий імплантат здатний знищити пухлину за 15 днів.