Стихийные бедствия в Бразилии: наводнение и оползни унесли жизни 36 человек (видео)

По информации местных властей, ситуация в регионе вышла из-под контроля. Спасатели не успевают добираться на места, где люди оказались под завалами.

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На севере Бразилии в прибрежной зоне штата Сан-Паулу аномальные осадки вызвали разрушительные наводнения и оползни. По данным местных властей, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 36 человек. Об этом 20 февраля сообщило агентство Associated Press

В заявлении правительства штата Сан-Паулу говорится, что 35 человек погибли в городе Сан-Себастьян, а 7-летняя девочка погибла в соседнем муниципалитете Убатуба. Сообщается, что от стихийного бедствия более всего пострадали Сан-Себастьян, Убатуба, Ильябела и Бертиога, где спасательные команды изо всех сил пытаются найти пропавших без вести, погибших и раненых под завалами.

В связи с трагедией власти штата отменил все карнавальные празднества. По словам мэра Сан-Себастьяно Фелипе Аугусто, ситуация вышла из-под контроля, а спасатели не успевают добраться до нескольких мест, где люди оказались под завалами. Он добавил, что в городе около 50 домов обрушились, а число пропавших без вести достигло несколько десятков человек.

"Наши спасательные команды не успевают добраться до нескольких мест; в городе хаотичная обстановка", — сказал Аугусто.

По официальным данным, за последние сутки в регионе выпало 600 миллиметров осадков, что является одним из самых высоких показателей в Бразилии за такой короткий период. При этом по прогнозам метеорологов, ливни будут продолжаться и в ближайшие дни.

Пользователи соцсетей выкладывают фото последствий разрушительных оползней в штате. На снимках видно, как потоки воды смывают жилища, обваливают линии электропередач и разрушают дороги.

[ + – ] Потоки воды разрушают жилища [ + – ] Оползни перекрывают дороги [ + – ] Оползни перекрывают дороги [ + – ] Из-за оползней разорваны линии электропередачи [ + – ] Разрушения в результате оползней [ + – ] Разрушения в результате оползней

Жители используют небольшие лодки для перевозки предметов и людей на более высокие должности. Дорога, соединяющая Рио-де-Жанейро с портовым городом Сантос, была заблокирована оползнями и паводковыми водами.

Напомним, в конце января в Новой Зеландии проливные дожди вызвали масштабное наводнение. В крупнейшем городе Окленде было объявлено чрезвычайное положение: затоплены автомагистрали, дома и местный аэропорт, что вызвало панику у местного населения.

В декабре прошлого года в разгар сезона дождей в Малайзии "большая вода" хлынула на поля и улицы, затапливая автомобили и заставляя реки выходить из берегов. В итоге около 72 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться.