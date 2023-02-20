Стихійні лиха в Бразилії: повінь та зсуви забрали життя 36 людей (відео)

За інформацією місцевої влади, ситуація в регіоні вийшла з-під контролю. Рятувальники не встигають діставатися місць, де люди опинилися під завалами.

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На півночі Бразилії у прибережній зоні штату Сан-Паулу аномальні опади викликали руйнівні повені та зсуви ґрунту. За даними місцевої влади, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 36 людей. Про це 20 лютого повідомило агентство Associated Press.

У заяві уряду штату Сан-Паулу йдеться, що 35 людей загинули у місті Сан-Себастьян, а 7-річна дівчинка загинула у сусідньому муніципалітеті Убатуба. Повідомляється, що від стихійного лиха найбільше постраждали Сан-Себастьян, Убатуба, Іллябела та Бертіога, де рятувальні команди щосили намагаються знайти зниклих безвісти, загиблих і поранених під завалами.

У зв'язку з трагедією влада штату скасувала всі карнавальні свята. За словами мера Сан-Себастьяно Феліпе Аугусто, ситуація вийшла з-під контролю, а рятувальники не встигають дістатися кількох місць, де люди опинилися під завалами. Він додав, що в місті близько 50 будинків обрушилися, а кількість зниклих безвісти досягла кількох десятків людей.

"Наші рятувальні команди не встигають дістатися кількох місць; у місті хаотична обстановка", — сказав Аугусто.

За офіційними даними, за останню добу в регіоні випало 600 міліметрів опадів, що є одним із найвищих показників у Бразилії за такий короткий період. При цьому, за прогнозами метеорологів, зливи продовжуватимуться і найближчими днями.

Користувачі соцмереж викладають фото наслідків руйнівних зсувів у штаті. На знімках видно, як потоки води змивають житла, обвалюють лінії електропередач та руйнують дороги.

[ + – ] Потоки води руйнують житла [ + – ] Зсуви перекривають дороги [ + – ] Зсуви перекривають дороги [ + – ] Через зсуви розірвані лінії електропередачі [ + – ] Руйнування внаслідок зсувів [ + – ] Руйнування внаслідок зсувів

Мешканці використовують невеликі човни для перевезення предметів та людей на узвищення. Дорога, що з'єднує Ріо-де-Жанейро з портовим містом Сантос, була заблокована зсувами та паводковими водами.

Нагадаємо, наприкінці січня в Новій Зеландії зливи викликали масштабну повінь. У найбільшому місті Окленді було оголошено надзвичайний стан: затоплено автомагістралі, будинки та місцевий аеропорт, що викликало паніку у місцевого населення.

У грудні минулого року в розпал сезону дощів у Малайзії "велика вода" ринула на поля та вулиці, затоплюючи автомобілі та змушуючи річки виходити з берегів. У результаті близько 72 тисяч людей змушені були евакуюватись.