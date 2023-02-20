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Світ

Стихійні лиха в Бразилії: повінь та зсуви забрали життя 36 людей (відео)

руйнування у Бразилії, зсуви у бразилії, повені у бразилії
Фото: Скриншот | Наслідки повені у Бразилії

За інформацією місцевої влади, ситуація в регіоні вийшла з-під контролю. Рятувальники не встигають діставатися місць, де люди опинилися під завалами.

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На півночі Бразилії у прибережній зоні штату Сан-Паулу аномальні опади викликали руйнівні повені та зсуви ґрунту. За даними місцевої влади, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 36 людей. Про це 20 лютого повідомило агентство Associated Press.

У заяві уряду штату Сан-Паулу йдеться, що 35 людей загинули у місті Сан-Себастьян, а 7-річна дівчинка загинула у сусідньому муніципалітеті Убатуба. Повідомляється, що від стихійного лиха найбільше постраждали Сан-Себастьян, Убатуба, Іллябела та Бертіога, де рятувальні команди щосили намагаються знайти зниклих безвісти, загиблих і поранених під завалами.

У зв'язку з трагедією влада штату скасувала всі карнавальні свята. За словами мера Сан-Себастьяно Феліпе Аугусто, ситуація вийшла з-під контролю, а рятувальники не встигають дістатися кількох місць, де люди опинилися під завалами. Він додав, що в місті близько 50 будинків обрушилися, а кількість зниклих безвісти досягла кількох десятків людей.

"Наші рятувальні команди не встигають дістатися кількох місць; у місті хаотична обстановка", — сказав Аугусто.

За офіційними даними, за останню добу в регіоні випало 600 міліметрів опадів, що є одним із найвищих показників у Бразилії за такий короткий період. При цьому, за прогнозами метеорологів, зливи продовжуватимуться і найближчими днями.

Користувачі соцмереж викладають фото наслідків руйнівних зсувів у штаті. На знімках видно, як потоки води змивають житла, обвалюють лінії електропередач та руйнують дороги.

Потоки води руйнують житла Fullscreen
Потоки води руйнують житла
Зсуви перекривають дороги Fullscreen
Зсуви перекривають дороги
Зсуви перекривають дороги Fullscreen
Зсуви перекривають дороги
Через зсуви розірвані лінії електропередачі Fullscreen
Через зсуви розірвані лінії електропередачі
Руйнування внаслідок зсувів Fullscreen
Руйнування внаслідок зсувів
Руйнування внаслідок зсувів Fullscreen
Руйнування внаслідок зсувів
Потоки води руйнують житла
Зсуви перекривають дороги
Зсуви перекривають дороги
Через зсуви розірвані лінії електропередачі
Руйнування внаслідок зсувів
Руйнування внаслідок зсувів

Мешканці використовують невеликі човни для перевезення предметів та людей на узвищення. Дорога, що з'єднує Ріо-де-Жанейро з портовим містом Сантос, була заблокована зсувами та паводковими водами.

Нагадаємо, наприкінці січня в Новій Зеландії зливи викликали масштабну повінь. У найбільшому місті Окленді було оголошено надзвичайний стан: затоплено автомагістралі, будинки та місцевий аеропорт, що викликало паніку у місцевого населення.

У грудні минулого року в розпал сезону дощів у Малайзії "велика вода" ринула на поля та вулиці, затоплюючи автомобілі та змушуючи річки виходити з берегів. У результаті близько 72 тисяч людей змушені були евакуюватись.