Новый премьер-министр Молдовы заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья

По словам Дорина Реджана, необходимо демилитаризировать левый берег Днестра "путем эвакуации российских войск".

Related video

В Молдове идет гибридная война, а также настоятельная необходимость провести демилитаризацию Приднестровья. Об этом заявил новый премьер-министр Молдовы Дорин Реджан, сообщает tv8.md.

По его словам, в Республике Молдова существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций". Поэтому нельзя вводить в заблуждение жителей страны, что нет никакой опасности.

"Опасности растут, соответственно, и институты способны справиться. Мы должны позаботиться об опасностях дестабилизации, общественного порядка, нападениях на некоторые институты, гибридной войны, дезинформации, вызывания тревоги в обществе, межнациональная ненависть, создающая условия для дестабилизации в стране, и института над тем, чтобы предотвратить материализацию этих рисков. Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было очень тяжело или очень дорого напасть на нас", – заявил Речан.

Он добавил, что в Молдове идет гибридная война, которую ведет Россия.

"Москва пытается захватить демократические процессы, европейский курс, и мы не можем скрыть за пальцами, что опасности не реальны, что нам не нужно укреплять наши возможности, чтобы защищать нашу страну. Мы объявили себя нейтральными, это значит, что нас никто не трогает, но если кто-то пытается на нас налезть, что нам делать, брать сумки и убегать?" – говорит премьер-министр.

По его словам, необходимо демилитаризировать левый берег Днестра "путем эвакуации российских войск и демилитаризации коренного населения", а затем важна экономическая и социальная интеграция граждан.

"Здесь мы должны достичь фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого идет все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на вершине таблицы – демилитаризация. Это зависит от нескольких вещей, но это когда-то решится. Мы находимся в период геополитических тектонических движений, и в этих условиях я уверен, что все стороны поймут, что это нужно делать", — отметил премьер.

10 февраля премьер Молдовы подала в отставку и распустила правительство. Правительство Наталии Гаврилицы работало 1,5 года, и решение об отставке было принято по возвращении из Брюсселя, где она возглавляла делегацию Молдовы впервые как страны-кандидата в члены ЕС.

Служба безопасности и разведки Молдовы в четверг, 9 февраля, подтвердила заявление президента Владимира Зеленского о передаче Кишиневу данных украинской разведки. Согласно им, Кремль намерен дестабилизировать ситуацию в государстве.