Новий прем'єр-міністр Молдови заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я

За словами Доріна Реджана, необхідно демілітаризувати лівий берег Дністра "шляхом евакуації російських військ".

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У Молдові триває гібридна війна, а також є нагальна необхідність провести демілітаризацію Придністров'я. Про це заявив новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Реджан, повідомляє tv8.md.

За його словами, в Республіці Молдова існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій". Через це не можна вводити в оману жителів країни, що немає жодної небезпеки.

"Небезпеки зростають, відповідно, і інституції здатні впоратися. Ми повинні подбати про небезпеки дестабілізації, громадського порядку, нападів на деякі інституції, гібридної війни, дезінформації, викликання тривоги в суспільстві, міжнаціональна ненависть, яка створює умови для дестабілізації в країні, і інституції працюють над тим, щоб запобігти матеріалізації цих ризиків. Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було дуже важко або дуже дорого напасти на нас", – заявив Речан.

Він додав, що в Молдові триває гібридна війна, яку веде Росія.

"Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс, і ми не можемо приховати за пальцями, що небезпеки не є реальними, що нам не потрібно зміцнювати наші можливості, щоб захищати нашу країну. Ми оголосили себе нейтральними, це означає, що нас ніхто не чіпає, але якщо хтось намагається на нас налізти, що нам робити, брати сумки й тікати?" — говорить прем'єр-міністр.

За його словами, необхідно демілітаризувати лівий берег Дністра "шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення", а потім важлива економічна та соціальна інтеграція громадян.

"Тут ми маємо досягти фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього йде все інше, і дуже важливою є економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там знаходяться, але на вершині таблиці – демілітаризація. Це залежить від кількох речей, але це колись вирішиться. Ми перебуваємо в період геополітичних тектонічних рухів, і в цих умовах я впевнений, що всі сторони зрозуміють, що це потрібно робити", — зазначив прем'єр.

10 лютого прем'єрка Молдови подала у відставку і розпустила уряд. Уряд Наталії Гаврилиці працював 1,5 року, і рішення про відставку було ухвалено після повернення з Брюсселя, де вона очолювала делегацію Молдови вперше як країни-кандидата в члени ЄС.

Служба безпеки та розвідки Молдови у четвер, 9 лютого, підтвердила заяву президента Володимира Зеленського про передачу Кишиневу даних української розвідки. Згідно з ними, Кремль має намір дестабілізувати ситуацію в державі.