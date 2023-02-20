США знали о российско-украинской войне еще в 2009 году: СМИ обнародовали документы Буша

Журналисты обнародовали документы, в которых 43-й президент США Джордж Буш предупреждал своего приемника Барака Обаму о том, что Россия жаждет территории своего соседа — Украины.

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О будущей войне между Россией и Украиной было известно еще в 2009 году. Об этом пишет The New York Times.

Медиа опубликовало секретные документы, которые президент Джордж Буш передал своему преемнику Бараку Обаме в 2009 году. Речь идет о тридцати меморандумах, касающихся различных стран и вопросов внешней политики.

"Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа Украины", — писал Буш.

По словам 43-го президента США, его приемник должен был также предотвратить попытки российского лидера Владимира Путина бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России.

Также он предсказал, что РФ будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей и пытаться вбить клин между Соединенными Штатами и Европой.

В документах, опубликованных СМИ, говорилось и о том, что США нужно развивать отношения с Индией, ожидать потенциальной угрозы от Пакистана и не верить Ирану с Северной Кореей.

Напомним, в 2014 году сенатор от Аризоны Джон Маккейн предупреждал о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он критиковал недостаточную поддержку со стороны американского руководства, которое не хотело провоцировать российского лидера и не делилось с Киевом даже разведданными.

Фокус также писал, что президент Украины Владимир Зеленский отрицает предупреждения США о войне с РФ. В интервью иностранным журналистам он сказал, что получал предупреждения только на словах, но не видел документальных материалов, подтверждающих угрозу.