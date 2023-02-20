США знали про російсько-українську війну ще у 2009 році: ЗМІ оприлюднили документи Буша

Журналісти оприлюднили документи, в яких 43-й президент США Джордж Буш попереджав свого наступника Барака Обаму про те, що Росія жадає території свого сусіда — України.

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Про майбутню війну між Росією та Україною було відомо ще у 2009 році. Про це пише The New York Times.

Медіа опублікувало секретні документи, які президент Джордж Буш передав своєму наступнику Бараку Обамі у 2009 році. Йдеться про тридцять меморандумів, що стосуються різних країн та питань зовнішньої політики.

"Стежте за Росією: вона жадає території свого сусіда — України", — писав Буш.

За словами 43-го президента США, його приймач мав також запобігти спробам російського лідера Володимира Путіна кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59 відсотків складається з етнічних росіян, і де базується Чорноморський флот ВМФ Росії.

Також він передбачив, що РФ використовуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв і намагатиметься вбити клин між Сполученими Штатами та Європою.

У документах, опублікованих ЗМІ, йшлося і про те, що США потрібно розвивати відносини з Індією, очікувати на потенційну загрозу від Пакистану і не вірити Ірану з Північною Кореєю.

Нагадаємо, у 2014 році сенатор від Арізони Джон Маккейн попереджав про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Він критикував недостатню підтримку з боку американського керівництва, яке не хотіло провокувати російського лідера та не ділилося з Києвом навіть розвідданими.

Фокус також писав, що президент України Володимир Зеленський заперечує попередження США про війну з РФ. В інтерв'ю іноземним журналістам він сказав, що отримував попередження лише на словах, але не бачив документальних матеріалів, які б підтверджували загрозу.