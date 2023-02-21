Созданы в 1922-м году: полиция Испании нашла в Барселоне украденные рисунки Дали (видео)

Испанские правоохранители заявили, что были найдены также другие предметы искусства, включая 5 рисунков художника Жоана Миро, 2 рисунка Пако Саолы, роскошные часты, ценные монеты и банкноты, серебряные и золотые ручки, драгоценности.

Related video

Полиция Испании в Барселоне обнаружила 2 столетних рисунка художника Сальвадора Дали. Они были украдены во время ограбления в прошлом году. Об этом пишет издание Euronews.

Сообщается, что правоохранителям удалось арестовать трех братьев в возрасте 50 лет. Именно у них и были изъяты рисунки художника-сюрреалиста, которые он создал еще в 1922-м году для книги Les "Gràcies de l'Empordà" ("Спасибо от Эмпорда") по просьбе ее автора Пера Короминес. На момент создания рисунков Дали было всего 19 лет.

Издание пишет, что фонд Галы-Сальвадора Дали подтвердил подлинность рисунков. Так, художник изобразил темные пейзажи сельской местности на оберточной бумаге.

В материале говорится, что полицейские также конфисковали у подозреваемых другие предметы искусства, включая 5 рисунков художника Жоана Миро, 2 рисунка Пако Саолы, роскошные часты, ценные монеты и банкноты, серебряные и золотые ручки, драгоценности.

Полиция Каталонии заявила, что подозреваемых застали дома. Именно там они хранили украденные произведения искусства. Кроме того, были задержаны еще два человека. Все пятеро ожидают суда.

[ + – ] Полиция Испании нашла в Барселоне украденные рисунки Дали

Кто такой Сальвадор Дали

Испанский художник, который работал в таких художественных направлениях как кубизм, сюрреализм, дадизм. Создал более 1500 художественных произведений. Занимался оформлением декораций и костюмов для театральных постановок, дизайном ювелирных украшений, флаконов для духов.

Ранее Фокус писал, что обладатель самого длинного языка в мире показал, как рисует им картины. Мужчина умудряется даже продавать свои работы за пару сотен долларов.

Еще напомним, что главной темой карнавала в Германии стала война в Украине. Традиционное маскарадное шествие Розенмонтаг в этом году сопровождалось пародиями на российского президента. Участники также обыграли с помощью своих карнавальных фигур протесты в Иране.