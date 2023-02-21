Созданы в 1922-м году: полиция Испании нашла в Барселоне украденные рисунки Дали (видео)
Испанские правоохранители заявили, что были найдены также другие предметы искусства, включая 5 рисунков художника Жоана Миро, 2 рисунка Пако Саолы, роскошные часты, ценные монеты и банкноты, серебряные и золотые ручки, драгоценности.
Полиция Испании в Барселоне обнаружила 2 столетних рисунка художника Сальвадора Дали. Они были украдены во время ограбления в прошлом году. Об этом пишет издание Euronews.
Сообщается, что правоохранителям удалось арестовать трех братьев в возрасте 50 лет. Именно у них и были изъяты рисунки художника-сюрреалиста, которые он создал еще в 1922-м году для книги Les "Gràcies de l'Empordà" ("Спасибо от Эмпорда") по просьбе ее автора Пера Короминес. На момент создания рисунков Дали было всего 19 лет.
Издание пишет, что фонд Галы-Сальвадора Дали подтвердил подлинность рисунков. Так, художник изобразил темные пейзажи сельской местности на оберточной бумаге.
В материале говорится, что полицейские также конфисковали у подозреваемых другие предметы искусства, включая 5 рисунков художника Жоана Миро, 2 рисунка Пако Саолы, роскошные часты, ценные монеты и банкноты, серебряные и золотые ручки, драгоценности.
Полиция Каталонии заявила, что подозреваемых застали дома. Именно там они хранили украденные произведения искусства. Кроме того, были задержаны еще два человека. Все пятеро ожидают суда.
Кто такой Сальвадор Дали
Испанский художник, который работал в таких художественных направлениях как кубизм, сюрреализм, дадизм. Создал более 1500 художественных произведений. Занимался оформлением декораций и костюмов для театральных постановок, дизайном ювелирных украшений, флаконов для духов.
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