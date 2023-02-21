Створено 1922-го року: поліція Іспанії знайшла в Барселоні вкрадені малюнки Далі (відео)

Іспанські правоохоронці заявили, що було знайдено також інші предмети мистецтва, включаючи 5 малюнків художника Жоана Міро, 2 малюнки Пако Саоли, розкішні частки, цінні монети та банкноти, срібні та золоті ручки, коштовності.

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Поліція Іспанії в Барселоні виявила 2 столітні малюнки художника Сальвадора Далі. Вони були викрадені під час пограбування минулого року. Про це пише видання Euronews.

Повідомляється, що правоохоронцям вдалося заарештувати трьох братів віком 50 років. Саме у них і були вилучені малюнки художника-сюрреаліста, які він створив ще у 1922-му році для книги Les Gracies de l'Empordà (Спасибі від Емпорда) на прохання її автора Пера Коромінес. На момент створення малюнків Далі було лише 19 років.

Фонд Гали-Сальвадора Далі підтвердив справжність малюнків. Так, художник зобразив темні краєвиди сільської місцевості на обгортковому папері.

У матеріалі йдеться, що поліцейські також конфіскували у підозрюваних інші предмети мистецтва, включаючи 5 малюнків художника Жоана Міро, 2 малюнки Пако Саоли, розкішні частки, цінні монети та банкноти, срібні та золоті ручки, коштовності.

Поліція Каталонії заявила, що підозрюваних застали вдома. Саме там вони зберігали вкрадені витвори мистецтва. Крім того, було затримано ще двох людей. Усі п'ятеро чекають на суд.

[ + – ] Поліція Іспанії знайшла у Барселоні вкрадені малюнки Далі

Хто такий Сальвадор Далі

Іспанський художник, який працював у таких художніх напрямках як кубізм, сюрреалізм, дадизм. Створив понад 1500 художніх творів. Займався оформленням декорацій та костюмів для театральних постановок, дизайном ювелірних прикрас, флаконів для парфумів.

Раніше Фокус писав, що володар найдовшої мови у світі показав, як малює їм картини. Чоловік примудряється навіть продавати свої роботи за кількасот доларів.

Ще нагадаємо, що головною темою карнавалу у Німеччині стала війна в Україні. Традиційна маскарадна хода Розенмонтаг цього року супроводжувалася пародіями на російського президента. Учасники також обіграли протести в Ірані за допомогою своїх карнавальних фігур.