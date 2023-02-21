Молчание Стокгольма: в РФ возмущены "бездействием" Швеции в расследовании по Северным потокам

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняет шведов в намеренном сокрытии информации о диверсии в Балтийском море, и нежелании "вывести на чистую воду" американцев.

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Российские дипломаты возмущены молчаливой позицией Стокгольма относительно расследования обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Представитель МИД РФ Мария Захарова 20 февраля опубликовала гневный пост, в котором обвинила шведскую сторону в нежелании "вывести на чистую воду своих американских покровителей".

Захарова пишет, что несмотря на то, что с момента происшествия на газопроводах прошло около пяти месяцев шведские власти не раскрывают подробностей и результатов расследования взрывов на "Северных потоках".

"Прошло почти пять месяцев с момента совершения диверсий на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Все это время, однако, шведские власти, как по указке, хранят молчание. Плотной завесой тайны покрыто и проводимое местными компетентными органами расследование", — пишет дипломат.

По ее словам, такая позиция обусловлена тем, что Стокгольм намеренно пытается скрыть информацию о возможных заказчиках и исполнителях диверсии. Более того, Захарова обвиняет шведскую сторону в нежелании признать тот якобы факт, что "американские покровители" осуществили неслыханный по дерзости и беспрецедентный по последствиям для некоторых своих союзников террористический акт.

"Чего так боится руководство Швеции?…Показать всему миру, чего стоит блоковое верноподданичество соседней Норвегии, вместе с США нагревшей руки на сверхприбыльных поставках сжижженного газа континентальной Европе?" — спрашивает Захарова.

При этом она пригрозила "ответом за содеянное" всем причастным к диверсии на газопроводах и назвала событие неприкрытым государственным бандитизмом, за которым последовали колоссальные энергетические, экологические и финансовые потери.

Отметим, что обвинения Захаровой возникли на фоне информационной шумихи, раздуваемой российскими СМИ на основе журналистского расследования обстоятельств подрывов трубопроводов. Дело в том американский журналист Сеймур Херш в начале февраля опубликовал расследование о диверсии на газопроводах, в котором обвинил власти США в причастности к взрывам на "Северных потоках". По мнению журналиста, Вашингтон планировал подрыв трубопроводов задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На что Белый дом выступил с категорическим отрицанием результатов расследования Херша.

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, отвечающий за расследование инцидентов на трубопроводах в Балтийском море, заявил, что подрыв трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" является ничем иным, как спланированным саботажем. По его словам, результаты анализов показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных инородных предметах.