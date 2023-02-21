Мовчання Стокгольма: у РФ обурені "бездіяльністю" Швеції в розслідуванні щодо Північних потоків

Представниця МЗС РФ Марія Захарова звинувачує шведів у навмисному приховуванні інформації про диверсію в Балтійському морі та небажанні "вивести на чисту воду" американців.

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Російські дипломати обурені мовчазною позицією Стокгольма щодо розслідування обставин підриву газопроводів "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2". Представниця МЗС РФ Марія Захарова 20 лютого опублікувала розгніваний пост, в якому звинуватила шведську сторону в небажанні "вивести на чисту воду своїх американських покровителів".

Захарова пише, що незважаючи на те, що з моменту події на газопроводах минуло близько п'яти місяців, шведська влада не розкриває подробиць та результатів розслідування вибухів на "Північних потоках".

"Минуло майже п'ять місяців з моменту скоєння диверсій на газопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2". Весь цей час, однак, шведська влада, як за вказівкою, зберігає мовчання. Щільною завісою таємниці вкрито і розслідування, яке проводять місцеві компетентні органи", — пише дипломат.

За її словами, така позиція обумовлена тим, що Стокгольм навмисно намагається приховати інформацію про можливих замовників та виконавців диверсії. Більше того, Захарова звинувачує шведську сторону в небажанні визнати той нібито факт, що "американські покровителі" здійснили нечуваний зухвалістю і безпрецедентний за наслідками для деяких своїх союзників терористичний акт.

"Чого так боїться керівництво Швеції?… Показати всьому світові, чого варта блокова вірнопідданність сусідньої Норвегії, яка разом з США нагріла руки на надприбутковому постачанні скрапленого газу континентальній Європі?" — запитує Захарова.

Водночас вона пригрозила "відповіддю за скоєне" всім причетним до диверсії на газопроводах і назвала подію неприкритим державним бандитизмом, за яким послідували колосальні енергетичні, екологічні та фінансові втрати.

Зазначимо, що звинувачення Захарової виникли на тлі інформаційного галасу, роздмухуваного російськими ЗМІ на основі журналістського розслідування обставин підривів трубопроводів. Річ у тім, що американський журналіст Сеймур Херш на початку лютого опублікував розслідування про диверсії на газопроводах, у якому звинуватив владу США в причетності до вибухів на "Північних потоках". На думку журналіста, Вашингтон планував підрив трубопроводів задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На що Білий дім виступив із категоричним запереченням результатів розслідування Герша.

Раніше шведський прокурор Матс Юнгквіст, який відповідає за розслідування інцидентів на трубопроводах у Балтійському морі, заявив, що підрив трубопроводів "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2" є нічим іншим, як спланованим саботажем. За його словами, результати аналізів показали наявність залишків вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах.